Қоғам

Бас прокуратура желіде кеңінен таралып жатқан бейнеге қатысты үндеу жасады

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.05.2026 15:37 Фото: pexels
ҚР Бас прокуратурасы азаматтарға "онлайн I консультация беру және қолдау құқығы" деп аталатын бейнеролик туралы ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Медиа-кеңістікте таралып, 240 мыңнан астам қаралым жинаған бейнероликте азаматтарға ақшалай қаражатты қайтаруға мемлекеттік органның атынан жәрдемдесу ұсынылады.

"Аталған бейнематериал жасанды интеллект (дипфейк) технологияларын пайдалана отырып жасалғаны және кейіннен ақша қаражатын жымқыру мақсатында азаматтарды адастыруға бағытталғаны анықталды. Бұл ретте Қазақстан Республикасында осы бейнероликте аталған "Инвестицияларды бақылау агенттігі" деп аталатын мемлекеттік орган жоқ екенін хабарлаймыз. Құқық қорғау және мемлекеттік органдар қызметкерлерінің бейнелерін осындай материалдарда пайдалану азаматтардың алаяқтық схемаларға деген сенімін арттырудың бір жолы болып табылады",- делінген ақпаратта.

Бас прокуратураның тапсырмасы бойынша Ішкі істер министрлігі аталған бейнематериалды дайындауға және таратуға қатысы бар адамдарды анықтауға, оларды кейіннен заңнамаға сәйкес жауапқа тартуға бағытталған тексеру ұйымдастырды.

"Бас прокуратура азаматтарды қырағы болуға, әлеуметтік желілерде, мессенджерлерде және өзге де интернет-ресурстарда таратылатын ақпаратқа сыни көзқараспен қарауға, сондай-ақ күмәнді сілтемелерді ашпауға және жеке деректерді не ақшалай қаражатты үшінші тұлғаларға бермеуге шақырады". ҚР Бас прокуратурасы

Сондай-ақ, мемлекеттік органдар мессенджерлер, әлеуметтік желілер немесе бөгде онлайн-платформалар арқылы ақша қаражатын қайтару бойынша қызмет көрсетпейтіні ескертілді.

Мұндай фактілер анықталған жағдайда құқық қорғау органдарына дереу жүгінуді немесе "102" – ге хабарлауды сұраймыз.

Бұған дейінАлматыда тағы бір заңсыз құрылыс нысаны сүрілгенін жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Күмәнді жағдайлардың жиілеуіне байланысты мүгедектік бойынша әлеуметтік төлемдерді беру уақытша тоқтатылды
Күмәнді жағдайлардың жиілеуіне байланысты мүгедектік бойынша әлеуметтік төлемдерді беру уақытша тоқтатылды
Банк картасын басқаға беру — енді қылмыс: Бас прокуратура ескерту жасады
Банк картасын басқаға беру — енді қылмыс: Бас прокуратура ескерту жасады
Қарағандыдағы балалардың жаппай улануы: Бас прокуратура мәлімдеме жасады
Қарағандыдағы балалардың жаппай улануы: Бас прокуратура мәлімдеме жасады
Арман Царукян приобрёл "Порше" и прыгнул с машины в бассейн (видео)
Арман Царукян приобрёл "Порше" и прыгнул с машины в бассейн (видео)
