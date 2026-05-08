#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
461.26
542.58
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
461.26
542.58
6.18
Қоғам

Қытайдан Қазақстанға "лас" жүк көліктері қалай әкелінді - ҚМА істің мән-жайын ашты

Фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки, трасса, дорога, логистика, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.05.2026 16:36 Фото: unsplash
ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті Бас көлік прокуратурасының үйлестіруімен экологиялық талаптарға сәйкес келмейтін көлік құралдарын заңсыз әкелу фактісі бойынша тергеуді аяқтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Іс туралы толығырақ бүгін, 2026 жылғы 8 мамырда ҚР ҚМА мәлімдеді.

"Тергеу амалдарына сай, бір топ адам бақылауындағы ЖШС-тер арқылы "Евро-2" экологиялық класына жататын FAW маркалы жүк көліктерін Қазақстан аумағына заңсыз импорттауды ұйымдастырған. Импорт қолданыстағы "Евро-4"-тен төмен стандарттағы техниканы әкелуге тыйым салынғанына қарамастан жүзеге асырылған".

Агенттік атап өткендей, техника Қытай Халық Республикасынан сыртқы экономикалық келісімшарттар негізінде жеткізіліп, кейін кедендік рәсімдеу кезінде жалған мәліметтер пайдаланылған.

Атап айтқанда, көлік құралдарының қауіпсіздік сертификаттары (СБКТС) қолдан жасалып, онда әдейі "Евро-5" экологиялық класс көрсетілген.

Нәтижесінде Қазақстан аумағына 20 бірлік арнайы техника заңсыз әкелінген.

"Олардың жалпы кедендік құны 284 млн теңгеден асқан. Кейін бұл техника байланысы бар компаниялар тізбегі арқылы сатылып, мемлекеттік сатып алу аясында 600 млн теңгеден астам сомаға жеткізілген",- делінген ақпаратта.

Сот санкциясымен күдіктілердің мүлкіне: 9 автокөлік пен бір пәтерге тыйым салынды.

"Күдіктілердің бірі қамауға алынды, ал оның екі сыбайласына қатысты елден шықпау туралы бұлтартпау шарасы қолданылды. Өзге мәліметтер ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес жария етілмейді". ҚР ҚМА

Ведомство экологиялық стандарттарға сай келмейтін көліктерді заңсыз әкелу қоршаған ортаға елеулі зиян келтіретіндігін атап өтті. "Евро-2" класына жататын техника "Евро-4" және "Евро-5" стандарттарына қарағанда әлдеқайда көп зиянды заттар бөліп, ауа сапасының нашарлауына және халық денсаулығына қауіп төндіреді.

Бұған дейін этика талаптарын бұзған депутаттар қалай жазаланатыны белгілі болғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Астанада сот сараптама орталығының директоры қамауға алынды: ҚМА мәліметтерді ашты
09:12, 03 наурыз 2025
Астанада сот сараптама орталығының директоры қамауға алынды: ҚМА мәліметтерді ашты
Ресейден Қазақстанға вэйпке толы жүк көліктері өтпек болған
11:54, 18 шілде 2025
Ресейден Қазақстанға вэйпке толы жүк көліктері өтпек болған
Үш қазақстандық криптовалюта айырбастау бизнесінің кесірінен бас бостандығынан айырылды
10:24, 20 қаңтар 2025
Үш қазақстандық криптовалюта айырбастау бизнесінің кесірінен бас бостандығынан айырылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Сыграл матч на хорошем уровне": 15-я ракетка мира - о победе над Шевченко в Риме
21:31, Бүгін
"Сыграл матч на хорошем уровне": 15-я ракетка мира - о победе над Шевченко в Риме
Счёт 5:0 вывел казахстанца в полуфинал чемпионата Азии по боксу
21:02, Бүгін
Счёт 5:0 вывел казахстанца в полуфинал чемпионата Азии по боксу
Казахстан нокаутом выиграл бой за медаль чемпионата Азии по боксу
20:32, Бүгін
Казахстан нокаутом выиграл бой за медаль чемпионата Азии по боксу
Хамзат Чимаев и Шон Стрикленд успешно сделали вес перед боем на UFC 328
20:12, Бүгін
Хамзат Чимаев и Шон Стрикленд успешно сделали вес перед боем на UFC 328
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: