#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+10°
$
463.91
544.63
6.26
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+10°
$
463.91
544.63
6.26
Қоғам

Жамбыл облысында қауіпті автошеру жасаған жүргізушілер жазаланды

Жамбыл облысында қауіпті автошеру жасаған жүргізушілер жауапқа тартылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.05.2026 18:32 Сурет: polisia.kz
Жамбыл облысында қауіпті автошеру жасаған жүргізушілер жауапқа тартылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Меркі ауданы аумағында қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында жүргізілген рейд барысында полиция қызметкерлері бірнеше өрескел жол қозғалысы ережесін бұзу дерегіне тосқауыл қойды.

Түнгі уақытта ұйымдастырылған автошеруге қатысушылар азаматтардың өміріне қауіп төндіріп, жол бойында отшашу жасап, өрескел заң бұзушылықтарға жол берген.

Атап айтқанда, Subaru автокөлігінің жүргізушісі көлік қозғалысы кезінде жолаушылардың алдыңғы және артқы терезелерден денесін шығарып отырғанына қарамастан көлікті басқарып, қауіпті маневрлер жасаған. Оған қоса, жүргізушілердің сақтандыру полисі болмағандығы белгілі болды.

Сондай-ақ Mercedes-Benz автокөлігінің иесі құқығы жоқ кәмелетке толмаған жасөспірімге көлікті басқаруға бергені анықталды.

Барлық құқық бұзушылар әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Көліктер арнайы айып тұраққа қойылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстан құрамасы семсерлесуден Шанхайдағы Гран-при турниріне қатысады
19:59, Бүгін
Қазақстан құрамасы семсерлесуден Шанхайдағы Гран-при турниріне қатысады
Жамбыл облысында мемлекеттік тіркеу нөмірін жасырған жүргізушілер ұсталды
09:06, 11 қаңтар 2026
Жамбыл облысында мемлекеттік тіркеу нөмірін жасырған жүргізушілер ұсталды
Жамбыл облысында дуа-сиқырмен айналысқан мұғалім жазаланды
22:31, 13 қазан 2025
Жамбыл облысында дуа-сиқырмен айналысқан мұғалім жазаланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Янник Синнер прокомментировал выход в четвертьфинал "Мастерса" в Риме
22:02, Бүгін
Янник Синнер прокомментировал выход в четвертьфинал "Мастерса" в Риме
Казахстанская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Парме
21:27, Бүгін
Казахстанская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Парме
"Кайрат" объявил об уходе бразильского легионера
21:14, Бүгін
"Кайрат" объявил об уходе бразильского легионера
Двукратный претендент на титул UFC объяснил, что отличает Чимаева от Хабиба и Махачева
20:33, Бүгін
Двукратный претендент на титул UFC объяснил, что отличает Чимаева от Хабиба и Махачева
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: