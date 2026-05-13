Жаңбыр, қар, үсік: 14 мамырда қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
Жетісу облысында солтүстік-шығыстан жел күтіледі, Алакөл көлдері ауданында екпіні 15-20 м/с. Түнде облыстың таулы аудандарында 2 градус үсік. Облыстың оңтүстік-шығысында төтенше өрт қаупі сақталады.
Қызылорда облысының орталығында, оңтүстігінде, солтүстігінде шаңды дауыл күтіледі. Жел шығыстан соғады, түнде облыстың шығысында күші 15-20 м/с, күндіз күші 15-20, облыстың шығысында 23 м/с күтіледі. Облыстың солтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың оңтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі күтіледі. Қызылордада күндіз шаңды дауыл күтіледі. Жел шығыстан соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с күтіледі. Төтенше өрт қаупі күтіледі.
Ұлытау облысында солтүстік-шығыстан, шығыстан жел соғады, күндіз облыстың солтүстігінде, орталығында екпіні 15 м/с. Облыс бойынша жоғары өрт қаупі сақталады. Жезқазғанда солтүстік-шығыстан, шығыстан жел соғады, күндіз екпіні 15 м/с. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Батыс Қазақстан облысының батысында, оңтүстігінде жаңбыр, найзағай күтіледі. Жел оңтүстік-шығыстан соғады, күндіз облыстың оңтүстігінде, шығысында, солтүстігінде екпіні 15-20 м/с.
Павлодар облысының шығысында жаңбыр, найзағай күтіледі. Түнде және таңертең облыстың шығысында, оңтүстігінде тұман. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың шығысында, батысында, оңтүстігінде күндіз екпіні 18 м/с күтіледі. Түнде облыстың солүстігінде, шығысында 3 градус үсік күтіледі. Облыстың батысында, оңтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Павлодар қ.: 14 мамырда түнде топырақтың бетінде 1 градус үсік күтіледі. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Қарағанды облысының солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Түнде облыстың солтүстігінде, шығысында 1 градус үсік. Облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Қарағандыда түнде және таңертең тұман күтіледі. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Алматы облысының батысында жоғары өрт қаупі сақталады.
Ақтөбе облысында оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде, солтүстігінде екпіні 15-20 м/с күтіледі. Облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қауіпі сақталады, облыстың оңтүстік-шығысында төтенше өрт қауіпі күтіледі. Ақтөбе қ.: 14 мамырда оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз екпіні 15 м/с күтіледі
Атырау облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында шаңды дауыл күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні 15-20 м/с. Атырауда шаңды дауыл күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні 15-18 м/с.
Солтүстік Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде найзағай күтіледі. Түнде және таңертең облыстың батысында тұман күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Түнде облыстың шығысында 1 градус үсік күтіледі. Петропавлда оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с күтіледі.
Шығыс Қазақстан облысында жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында кей уақыттарда қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде тұман күтіледі. Жел батыстан, солтүстік-батыстан соғады, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде 15-20 м/с. Түнде облыстың солтүстігінде, шығысында 3 градус үсік күтіледі. Облыстың орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Өскеменде жел солтүстік-батыстан соғады, күндіз екпіні 15-18 м/с күтіледі.
Абай облысының солтүстігінде, шығысында, орталығында жауын-шашын (көбінесе жаңбыр) күтіледі. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде тұман күтіледі. Жел солтүстік-батыстан, солтүстіктен соғады, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында 15-20 м/с. Түнде облыстың батысында 2 градус үсік күтіледі. Облыстың шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Семейде жел солтүстік-батыстан, солтүстіктен соғады, күндіз екпіні 15-18 м/с күтіледі.
Маңғыстау облысының батысында, оңтүстігінде, орталығында аздаған жаңбыр, найзағай күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде шаңды дауыл күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында екпіні 15-20 м/с күтіледі. Облыстың солтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі күтіледі. Ақтауда түнде аздаған жаңбыр, найзағай күтіледі.
Жамбыл облысының таулы аудандарында тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында 15-20, екпіні 25 м/с күтіледі. Облыстың батысында жоғары өрт қаупі сақталады. Таразда солтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с күтіледі.
Қостанай облысының солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі.
Ақмола облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Түнде облыстың солтүстігінде, шығысында 2 градус үсік күтіледі. Облыстың оңтүстік-шығысында жоғары өрт қауіпі сақталады.