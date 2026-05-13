Қоғам

Есту қабілеті бұзылған ер адам мектеп оқушыларын жүргізуші куәлігінсіз тасымалдаған

Есту қабілеті бұзылған қазақстандық мектеп оқушыларын жүргізуші куәлігінсіз тасымалдаған, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.05.2026 22:42 Сурет: Zakon.kz
Ұлытау облысы Қаражал қаласының прокуратурасы жүргізген тексеру барысында медициналық қарсы көрсетілімдері бар және көлік құралдарын басқару құқығынан айырылған тұлғаның мектеп автобусын басқаруға заңсыз жол берілгені анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Анықталғандай, аталған азамат психоневрологиялық ауру бойынша диспансерлік есепте тұрады (жеңіл дәрежедегі ақыл-ой кемістігі), бала кезінен мүгедек (қайта куәландыру мерзімінсіз), сондай-ақ есту қабілеті бойынша екінші топтағы мүгедек болып табылады. Бұған қоса, заңды күшіне енген сот шешімімен ол жүргізуші куәлігінен айырылып, көлік құралдарын басқару құқығы болмаған.

Соған қарамастан, Қаражал қаласының жалпы білім беретін мектептерінің бірінде ол жүргізуші лауазымына қабылданып, "ПАЗ-423470" маркалы мектеп автобусымен оқушыларды тасымалдаған.

"Көрсетілген шектеулері бар әрі жүргізуші куәлігі жоқ тұлғаны балаларды тасымалдауға жіберу 129 кәмелетке толмағанның өмірі мен денсаулығына нақты қауіп төндірген. Себебі жүргізуші дыбыстық сигналдарды толық қабылдай алмай, жол жағдайына және төтенше ахуалдарға жедел әрекет ету мүмкіндігінен айырылған, бұл ауыр салдарға әкелуі мүмкін жол-көлік оқиғаларының тәуекелін арттырған", – делінген хабарламада.

Сонымен қатар, жүргізуші мен білім беру ұйымының басшысы арасында жақын туыстық байланыстардың болуына байланысты мүдделер қақтығысының белгілері анықталды.

Прокурорлық қадағалау актісі нәтижесінде аталған жүргізуші мектеп автобусын басқарудан шеттетілді, кінәлі лауазымды тұлғалар қатаң тәртіптік жауапкершілікке тартылды.

Айдос Қали
Шымкентте полицейлер көлікті мас күйінде басқарған жүргізушіні ұстады
Астанада полицейлер автобусты куәліксіз айдаған жүргізушіні ұстады
Алматыда көлік басқару құқығынан айырылған жүргізуші ұсталды
"Хартс" Чеснокова одержал домашнюю победу в чемпионате Шотландии
Елена Рыбакина уступила в четвертьфинале "тысячника" в Риме
Стрикленд раскрыл список травм после боя с Чимаевым на UFC 328
Экс-теннисист объяснил, почему может провалиться возможный бойкот "Шлемов"
