#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
474.04
555.01
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
474.04
555.01
6.45
Қоғам

Рухани ынтымақтастық нышаны: Тоқаев пен Мирзиёев Түркістандағы жаңа мешітті ашты

Тоқаев пен Мирзиёев Түркістандағы жаңа мешітке барды , сурет - Zakon.kz жаңалық 15.05.2026 13:06 Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёевпен бірге Түркістандағы жаңа мешітті аралап көрді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорда мәліметіне сүйенсек, Қасым-Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзиёев Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы бауырластық байланыс және рухани ынтымақтастық нышаны ретінде Түркістанда бой көтерген мешітпен танысты.

Сурет: akorda.kz

"Құлшылық үйінің орталық залында Құран оқылды".

Мешіт Өзбекстан президентінің Түркістан тұрғындары мен барша қазақстандықтарға тартуы ретінде салынған.

Сурет: akorda.kz

Ғимаратта дәстүрлі ислам элементтері заманауи құрылыс технологияларымен үйлесім тапқан. Қасбеті мен ішкі аумағы ұлттық ою-өрнекпен және мұсылман каллиграфиясымен безендірілген. Мұнаралардың биіктігі – 61 метр.

Сурет: akorda.kz

Ғибадат орны жаңа инженерлік желілермен жабдықталған. Сондай-ақ абаттандырылған аумақта жарықтандыру жүйелері, демалыс аймақтары, субұрқақтар бар.

Бұған дейін Садыр Жапаров пен Шавкат Мирзиеевтің Түркі мемлекеттері ұйымының бейресми саммитіне қатысу үшін Түркістанға келгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Тоқаев пен Мирзиеев Алматыдағы бейресми кездесудің нәтижелі болғанынын айтты
21:05, 03 сәуір 2025
Тоқаев пен Мирзиеев Алматыдағы бейресми кездесудің нәтижелі болғанынын айтты
Тоқаев пен Мирзиёев бейресми кездесу өткізді: мемлекет басшылары не талқылады
15:47, 11 сәуір 2026
Тоқаев пен Мирзиёев бейресми кездесу өткізді: мемлекет басшылары не талқылады
Тоқаев пен Мирзиеев Алматы тау шаңғысы кластерімен танысты
13:21, 29 наурыз 2025
Тоқаев пен Мирзиеев Алматы тау шаңғысы кластерімен танысты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Украинка встала в один ряд с Сереной Уильямс после громких побед над Рыбакиной и Швёнтек
13:59, Бүгін
Украинка встала в один ряд с Сереной Уильямс после громких побед над Рыбакиной и Швёнтек
Казахстан завоевал очередную золотую медаль чемпионата Азии в Ташкенте
13:29, Бүгін
Казахстан завоевал очередную золотую медаль чемпионата Азии в Ташкенте
Разгромом завершился бой казахстанки за "золото" чемпионата Азии
13:16, Бүгін
Разгромом завершился бой казахстанки за "золото" чемпионата Азии
Казахстанская боксёрша стала триумфатором чемпионата Азии в Ташкенте
12:50, Бүгін
Казахстанская боксёрша стала триумфатором чемпионата Азии в Ташкенте
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: