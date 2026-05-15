Рухани ынтымақтастық нышаны: Тоқаев пен Мирзиёев Түркістандағы жаңа мешітті ашты
Ақорда мәліметіне сүйенсек, Қасым-Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзиёев Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы бауырластық байланыс және рухани ынтымақтастық нышаны ретінде Түркістанда бой көтерген мешітпен танысты.
Сурет: akorda.kz
"Құлшылық үйінің орталық залында Құран оқылды".
Мешіт Өзбекстан президентінің Түркістан тұрғындары мен барша қазақстандықтарға тартуы ретінде салынған.
Ғимаратта дәстүрлі ислам элементтері заманауи құрылыс технологияларымен үйлесім тапқан. Қасбеті мен ішкі аумағы ұлттық ою-өрнекпен және мұсылман каллиграфиясымен безендірілген. Мұнаралардың биіктігі – 61 метр.
Ғибадат орны жаңа инженерлік желілермен жабдықталған. Сондай-ақ абаттандырылған аумақта жарықтандыру жүйелері, демалыс аймақтары, субұрқақтар бар.
Бұған дейін Садыр Жапаров пен Шавкат Мирзиеевтің Түркі мемлекеттері ұйымының бейресми саммитіне қатысу үшін Түркістанға келгенін жазғанбыз.