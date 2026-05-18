+13°
$
467.58
543.66
6.44
Қоғам

Хантавирустың Қазақстанға жету ықтималдылығы қандай - вице-министр жауабы

18.05.2026 19:12
Денсаулық сақтау вице-министрі Тимур Мұратов фармацевтикалық индустрияны дамыту перспективалары жөніндегі Мәжілістің көшпелі отырысынан кейін журналистер алдына шығып, хантавирустың Қазақстанға жету-жетпеу ықтималдылығына қатысты сауалға жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Журналистер шендіден хантавирустың Қазақстанға жету-жетпеу ықтималдығы қандай екенін және бұған жол бермеу үшін қандай шаралар қолданылып жатқанын сұрады.

"Бұл өте қиын сұрақ. Жалпы, ДДСҰ хантавирус пандемияны тудыруы мүмкін дегенді айтпады. Соған қарамастан, біздің елімізде толықтай дайындық бар. Яғни, біздің санитарлық-карантиндік бекеттеріміз күшейтілген режимге көшті, термометрия жүргізіледі және жалпы дене қызуы бар жолаушылар тексеріледі. Біздің республикамызда хантавирусты жұқтыру жағдайы расталған жоқ", деп жауап берді Тимур Мұратов.

Демалыс маусымында хантавирустың Қазақстанға тасымалдану ықтималдығы туралы сұраққа спикер былай жауап берді:

"ДДСҰ ұсынымдары бойынша жұмыс істейміз. Әзірге, олар пандемия туындау мүмкін дегенді айтпайды, өйткені адамнан адамға жұғу көрсеткіші аз. Тек тығыз байланыста (инфекция жұғады - шамамен ред.) ғана. Бұл COVID-19 емес, ол ауа тамшылары арқылы берілмейді. Мен дәрігер ретінде бұл арада пандемия туындау қаупі жоқ деп ойлаймын".

Сондай-ақ, ол қазіргі уақытта қазақстандықтарға хантавирусты жұқтыру жағдайлары тіркелген елдерге барудан бас тарту туралы ұсынымдар енгізу мәселесі қарастырылып жатпағанын да айтты.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
