#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
467.58
543.66
6.44
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
467.58
543.66
6.44
Қоғам

Нью-Йорк пен Токиоға тікелей әуе рейстері қашан ашылады

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , сурет - Zakon.kz жаңалық 19.05.2026 14:16 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Көлік министрі Нұрлан Сауранбаев 2026 жылғы 19 мамырдағы Үкімет отырысында АҚШ пен Жапонияға тікелей әуе рейстерінің ашылу мерзімін жария етті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл сұрақты Премьер-министр Олжас Бектенов көтеріп, Токио мен Нью-Йоркке жаңа тікелей рейстерді ашу бойынша қандай шаралар атқарылып жатқанын сұрады.

"Токио бағыты бойынша тікелей рейстер 2026 жылдың IV тоқсанында ашылады. АҚШ (Нью-Йорк) бағыты бойынша рейстер 2027 жылдың II тоқсанында іске қосылады. Астанадан қазірдің өзінде 34 халықаралық рейс орындалып жатыр, жыл соңына дейін тағы 5 жаңа бағыт қосылады",- деді министр.

Қазақстан авиациялық әкімшілігі атқарушы директоры Майкл Дэниел АҚШ-қа тікелей рейстер ашу үшін FAA CAT 1 мәртебесін алу жұмыстары жалғасып жатқанын мәлімдеді.

"2024 жылдың тамызында FAA жүргізген техникалық бағалаудан кейін анықталған кемшіліктерді жою және ұсыныстарды орындау жұмыстары жүргізілуде. 2026 жылдың қыркүйегінде FAA IASA сарапшыларын қайта тексеріске шақыру жоспарланған. Олар Қазақстанның авиациялық заңнамасы, реттеу жүйесі және олардың тәжірибеде орындалуы халықаралық стандарттарға сай болуын бағалайды. Негізгі мақсат - 2026 жылдың қарашасында FAA CAT 1 мәртебесін алу",- деді ол.

Маманның айтуынша, жобаны сәтті жүзеге асыру үшін авиациялық бақылауды күшейту, инспекторлардың кәсіби деңгейін арттыру және халықаралық стандарттарды тұрақты түрде енгізу қажет. Бұл Қазақстанның ұшу қауіпсіздігі жүйесін ИКАО және FAA талаптарына сай деңгейде ұстауға мүмкіндік береді.

Бұған дейін Көлік министрлігі Қазақстандағы аэротакси бағасына қатысты күмәнге жауап бергенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт
16:25, Бүгін
Қазақстанда әуежай маңындағы қоқыс полигондары мен құстар авиацияға қауіп төндіріп отыр
Непогода в аэропорту, снегопад, самолет, самолеты, неблагоприятные погодные условия, задержка рейса, задержка рейсов, нелетная погода, аэропорт зимой
13:26, Бүгін
Қазақстанда 11 жаңа халықаралық әуе бағыты ашылады
АҚШ пен Қазақстан арасындағы әуе қатынасы
14:33, 24 мамыр 2023
Қазақстаннан АҚШ-қа тікелей әуе рейстері қашан ашылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Александр Усик
17:06, Бүгін
"Мечтать - это нормально": экс-чемпион мира не дал шанса Бенавидесу против Усика
Женская сборная Казахстана по волейболу
16:48, Бүгін
Появилось расписание матчей сборной Казахстана на чемпионате Центральной Азии по волейболу
Стало известно дата и время начала матчей 11-го тура КПЛ
16:43, Бүгін
Стали известны дата и время начала матчей 11-го тура КПЛ
Что нужно знать о беговых тренировках в жаркий период
16:36, Бүгін
Что нужно знать о беговых тренировках в жаркий период
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: