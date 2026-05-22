Қоғам

Жиһаз жасатамын деп алданып қалсаңыз не істеу керек

Жиһаз жасатамын деп алданып қалсаңыз не істеу керек, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.05.2026 16:06 Сурет: pixabay
2026 жылғы 22 мамырда өткен брифингте Сауда және интеграция министрлігінің Тұтынушылар құқығын қорғау комитетінің төрағасы Булат Танабергенов жиһазға тапсырыс бергенде алаяқтарға алданып қалмаудың жолдарын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Журналистер Қазақстанда өзін жиһаз жасаушы ретінде таныстырып, адамдарды алдап кететіндер көбейгенін айтты. Олардың сөзінше, кейбіреулер үйге келіп, өлшем алып, алдын ала ақша алады да, кейін байланыссыз кетіп қалады. Осы жағдайда не істеу керек деген сұрақ қойылды.

Булат Танабергеновтің айтуынша, мұндай шағымдар тек жиһазға емес, пәтер жөндеу жұмыстарына қатысты да жиі түседі.

"Адамдар көбіне таныс арқылы жұмыс істейді де, ешқандай келісімшарт жасамайды. Негізінен "жиһазға тапсырыс бердік, алдын ала ақшасын алды да жоғалып кетті" немесе "жұмыстың бір бөлігін ғана істеді: қаңқасын орнатты, бірақ есіктерін, қаптамасын қоймады" деген шағымдар түседі. Мұнда алаяқтық белгілері бар. Сондықтан келісімшарт болмаса, істі басқа мемлекеттік орган қарайды", – деді ол.

Ал егер қызмет көрсету туралы келісімшарт жасалған болса, онда мәселені заң арқылы шешуге мүмкіндік бар.

"Егер келісімшарт болса, біз тексеріс жүргізіп, нұсқама бере аламыз, тіпті әкімшілік айыппұл да салуға болады. Мұндай жағдайда комитетке немесе аумақтық департаменттерге жүгінуге болады. Сонымен қатар қызмет ақысын төлегеніңізді дәлелдеу қажет", – деді Булат Танабергенов.

Бұған дейін банктердің жұмысына қойылатын талаптар жаңартылғанын жазғанбыз.

