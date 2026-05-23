Қоғам

Алматы тауларында үш күн байланысқа шықпаған турист құтқарылды

Фото: pexels
Алматы тауларында үш күн байланысқа шықпай қойған туристі құтқарылды, деп хабарлайды Zakon.kz Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Ведомствоның мәліметінше, 20 мамыр күні турист Шымбұлақ жақтан тауға шығып, екі күннен кейін оралуға тиіс болған. Белгіленген уақытта байланысқа шықпаған әрі телефоны қолжетімсіз болған соң, жақындары дабыл қақты.

Іздестіру жұмыстарына ҚР ТЖМ "Барыс" республикалық жедел-құтқару жасағы мен Алматы қаласы ТЖД Құтқару қызметінің мамандары шұғыл аттанды. Құтқарушылар 3 200 метр биіктікке көтеріліп, Шымбұлақ шыңы бағытына қарай беткейлерді жаяу тексерді.

Бағытты тексеру барысында жоғалған ер адам табылды. Оған медициналық көмек қажет болған жоқ. Құтқарушылар оны "Медеу" биік таулы мұз айдынына дейін қауіпсіз түсіріп, жақындарына табысталды.

ТЖМ тауға шығарда жақындарыңызға нақты бағытыңыз бен жорық уақытыңызды міндетті түрде хабарлауды ескертті.

Айдос Қали
