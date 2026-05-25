Қоғам

ІІМ азаматтарды аккаунттар мен sim-карталарды бөгде адамдарға бермеуге шақырды

МВД РК, Министерство внутренних дел РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.05.2026 09:03
ІІМ әлеуметтік желілер мен мессенджерлердегі аккаунттарды үшінші тұлғаларға беру фактілері туралы мәлімдеді. Алаяқтар жасөспірімдерден sim-карталар мен аккаунттар алып, оларды өз мақсаттарына пайдалануда, деп хабарлайды Zakon.kz.

ІІМ киберқылмысқа қарсы іс-қимыл департаментінің басқарма бастығы Бейбіт Біржановтың айтуынша, кәмелетке толмағандардың материалдық сыйақы алу мақсатында әлеуметтік желілер мен мессенджерлер арқылы үшінші тұлғалардың өтінішімен sim-карталарды іске қосып, оларды әлеуметтік желілер мен мессенджерлерге тіркеп, кейін басқа адамдарға беру жағдайлары тіркелуде.

"Қаскөйлер бұл аккаунттарды азаматтарға алаяқтық қоңыраулар жасау үшін пайдаланады. Әлеуметтік желілер мен мессенджерлердегі аккаунттарды тіркеу және оларды бөгде адамдарға беру алаяқтық пен өзге де заңсыз әрекеттерді жасау құралына айналуы мүмкін. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мұндай әрекеттер қылмыс жасауға жәрдемдесу ретінде қаралады",- деді ол.

Осылайша, ІІМ азаматтарды:

  • шығу тегі күмәнді sim-карталар мен құрылғыларды сатып алмауға және таратпауға;
  • өз аккаунттарын үшінші тұлғалардың пайдалануына бермеуге;
  • кәмелетке толмағандарға мұндай әрекеттердің жауапкершілігі мен салдарын түсіндіруге;
  • абоненттік нөмірлерді мессенджерлерде тіркеп, кейін оларды бөгде адамдарға бермеуге;
  • күдікті әрекеттер байқалса, құқық қорғау органдарына хабарлауға шақырады.

Бұған дейін Ақтауда пластикалық отаға жүгінген облыстық депутат комаға түсіп, қайтыс болғанын жазғанбыз.

