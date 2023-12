Димаш Құдайбереген Хайнань аралындағы Халықаралық кинофестивальде өнер көрсетті

16 желтоқсанда Қытайдың Хайнань аралында Бесінші халықаралық кинофестиваль ашылды, деп хабарлайды Zakon.kz әншінің ресми сайтына сілтеме жасап.

Оңтүстік Қытай теңізінің таңғажайып жағалауында Саньядағы Шангри-Ла курортында танымал кинорежиссерлер, актерлер мен музыканттар жиналды.



Димаш Құдайберген ашылу салтанатында итальялық режиссер Пьерджузеппе Зайидің Creators: The Past көркем фильмінің басты тақырыбы – Across Endless Dimensions композициясын орындады.

Сондай-ақ әйгілі қытайлық актриса және әнші Лоу Исяомен (Loura) бірге кинофестиваль сахнасында Қытайдағы ең танымал әндердің бірі – "Жасмин" орындалды.

Димаш алғаш рет 2018 жылы Хайнань аралындағы кинофестивальге қатысып, әлемге әйгілі My Heart Will Go On композициясын – "Титаник" кинофильмінің саундтрегін орындады.