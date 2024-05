Димаш Құдайбергеннің концертінде тосын сый жасалды

Әнші 25 мамырда Instagram-дағы парақшасында Ыстамбұлда (Түркия) өткен концертінен түсірілген видеоларды жариялады. Видеода әлемнің түрлі елдерінен жиналған мыңдаған жанкүйерлер "Махаббат Бер Маған Тағдыр" әнін шырқады. Димаштың өзі болса, оларға сахнадан қолдау беріп иығына Қазақстан туын жамылып тұрды.

Димаштың ресми сайтында атап көрсетілгендей, бұл ерекше кездесу 24 мамырда Ыстамбұлдағы үлкен "Бешикташ" стадионында өтті.

Концерттің тағы бір қонағы атақты диджей Бурак Йетер болды.

Концерттің тағы бір арнайы қонағы қазақстандық композитор, Димаштың досы Ренат Гайсин да болды. "Қайран Елім" әнін Димаш маэстро Гайсиннің сүйемелдеуімен пианинода және Олжас Құрманбектің сүйемелдеуіндегі қобыздың қоңыр үнімен орындап, әртістердің адам тағдыры жайындағы терең толғаныстарын аша түсті.

Димаш пен Нейтанның өнер көрсетуі көрермендер үшін үлкен тосын сый болды. Көрермендер қытай тіліндегі виртуоздық фортепиано мен бір қарағанды жеңіл болып көрінетін вокалдық дауысты ерекше әсермен қабылдады.

Шоу-бағдарламада Димаштың құрметті досы, композитор Игорь Крутойдың туындылары ерекше орын алады.

"Be With Me" әнін орындаған Димаш сахнаның артына өтпек болған сәтте күтпеген жерден оның ұстазы Марат Әйтімов сахнаға үлкен тортпен шығып, ұжым мен концертті ұйымдастырушылардың атынан туған күн иесін 30 жасқа толған туған күнімен құттықтады. Димаш ұстазына және бүгін оның арманын жүзеге асырған жанкүйерлеріне алғысын білдірді.