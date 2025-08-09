#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+33°
$
539.49
627.7
6.75
Димаш Құдайберген жаңа шоуы туралы хабарлады

Димаш Құдайберген жаңа шоуы туралы хабарлады, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.08.2025 11:45 Сурет: instagram.com/kudaibergenov.dimash
Қазақстанның халық әртісі Димаш Құдайберген 8 және 10 қазан күндері Мехикода шоу өткізуді жоспарлап отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы ол Instagram парақшасында жазды.

"Мексикадағы алғашқы жеке концерттің билеттері өте тез сатылып кетуіне байланысты жанкүйерлердің өтініштері бойынша "ДимашАли" шығармашылық орталығы Мехикодағы екінші Stranger шоуын жариялайды. Концерт 10 қазанда Palacio de los Deportes сарайында өтеді. Билеттердің алдын ала сатылымы 14 тамыз сағат 11:00-де Banamex-те ашылады. Жалпы сатылым - 15 тамыз, жергілікті уақыт бойынша сағат 11:00", - деп жазды әнші.

Шетелдік тыңдармандар бұл жаңалыққа ерекше қуанып жатыр:

– Мен сондай бақыттымын! Рақмет, Димаш, бұл — туған күнімдегі ең керемет сыйлық. Бір аптада үш концерт! Бұдан артық не керек!

– Бұл — сүйіспеншіліктің үлкен көрінісі. Көп рақмет, Димаш.

– Ғажап! Мексика қандай бақытты! Достар, мұндай мүмкіндіктен қапы қалмаңыздар!

– Құтты болсын, мексикалық достар, сіздер бұған лайықсыздар!

Айдос Қали
