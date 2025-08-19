#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
540
630.72
6.72
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
540
630.72
6.72
Мәдениет және шоу-бизнес

Жұлдыз Әбдікәрімова бесінші мәрте ана атанды

Жұлдыз Әбдікәрімова бесінші мәрте ана атанды , сурет - Zakon.kz жаңалық 19.08.2025 17:00 Сурет: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Белгілі қазақстандық театр және кино актрисасы, тележүргізуші Жұлдыз Әбдікәрімова өзінің Instagram желісінде ақжолтай хабармен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Танымал әнші Қайрат Нұртастың жары бесінші рет ана атанғанын айтты.

"Құттықтап жатқан әр жанған Алланың нұры жаусын! Жылы лебіздеріңізге мың алғыс!",- деп жазды ол Stories бөліміне жүктеген суреттің жазбасына.

Сурет: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

37 жастағы Жұлдыз нәрестенің туған күнін де, жынысын да әлі жария еткен жоқ.

2025 жылдың 13 тамызында өнер иесі төрт баласымен бірге гендер-пати өткізген болатын. Дегенмен актриса соңына дейін нәрестенің ұл не қыз болатынын ашып айтпады. Бірақ қыздарының қуанышты реакциясына қарап, жанкүйерлер нәрестенің қыз болатындығын айтуда.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақ вальсінің королі Шәмші Қалдаяқовтың туғанына - 95 жыл
Мәдениет және шоу-бизнес
21:55, 18 тамыз 2025
Қазақ вальсінің королі Шәмші Қалдаяқовтың туғанына - 95 жыл
Алматы Дженнифер Лопестің концертінен қанша ақшаға кеңелді
Мәдениет және шоу-бизнес
17:55, 16 тамыз 2025
Алматы Дженнифер Лопестің концертінен қанша ақшаға кеңелді
VIP-аймақ үшін талас: Алматыда Дженнифер Лопестің жанкүйерлері 200 мың теңгелік орындарды бөлісе алмай қалды
Мәдениет және шоу-бизнес
16:54, 12 тамыз 2025
VIP-аймақ үшін талас: Алматыда Дженнифер Лопестің жанкүйерлері 200 мың теңгелік орындарды бөлісе алмай қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: