Жұлдыз Әбдікәрімова бесінші мәрте ана атанды

Сурет: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Белгілі қазақстандық театр және кино актрисасы, тележүргізуші Жұлдыз Әбдікәрімова өзінің Instagram желісінде ақжолтай хабармен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Танымал әнші Қайрат Нұртастың жары бесінші рет ана атанғанын айтты.
"Құттықтап жатқан әр жанған Алланың нұры жаусын! Жылы лебіздеріңізге мың алғыс!",- деп жазды ол Stories бөліміне жүктеген суреттің жазбасына.
Сурет: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
37 жастағы Жұлдыз нәрестенің туған күнін де, жынысын да әлі жария еткен жоқ.
2025 жылдың 13 тамызында өнер иесі төрт баласымен бірге гендер-пати өткізген болатын. Дегенмен актриса соңына дейін нәрестенің ұл не қыз болатынын ашып айтпады. Бірақ қыздарының қуанышты реакциясына қарап, жанкүйерлер нәрестенің қыз болатындығын айтуда.
