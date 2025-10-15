#Қазақстан
Мәдениет және шоу-бизнес

Баян Алагөзованың үлкен қызы әкесімен қарым-қатынасы жайлы ашық айтты

Баян Алагөзова, Айсәуле Бақытбек және оның күйеуі , сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2025 13:48 Сурет: Instagram/aissaulebakytbek
Қазақстандық танымал блогер әрі кәсіпкер Айсәуле Бақытбек өзінің әкесі Бақытбек Есентаевпен қарым-қатынасы туралы жиі қойылатын сұраққа жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Продюсер Баян Алагөзованың 29 жастағы қызы бұл туралы 2025 жылдың 10 қазанында шыққан "Zamandas" подкастында ағынан жарыла айтты.

"Адамдарға бұл жағдайды қалай дұрыс түсіндіру керек екенін өзім де білмеймін. Мен оларға әкеммен араласатынымды айтсам, арасынан міндетті түрде "Демек, сен анаңды өлтіре жаздаған әкеңнің жағындасың ғой", дейтін адамдар кездеседі. Әрине, олай емес! Бірақ бұл оның немерелерімен араласуына кедергі келтіруім керек дегенді білдіре ме? Құдайға шүкір, өмір мұнымен аяқталған жоқ. Мен әкеммен араласамын", – деді Айсәуле.

Сонымен қатар, ол әкесінің қамауда отырған кезінде өзіне үнемі келуді сұрайтынын түсінбегенін айтты:

"Қазір өзім ата-ана болған соң, әкемнің мені күн сайын онда неліктен шақырғанын түсінбеймін. Неге мен абақты мен тергеу изоляторының бүкіл тәжірибесін бастан кешуім керек болды? Қазір осы жағын мүлде түсінбеймін", – деді ол.

Еске салсақ, 2016 жылдың 10 маусымында Баян Есентаева (қазіргі Алагөзова) пышақ жарақатымен ауруханаға түскен болатын. Күдікті ретінде оның күйеуі Бақытбек Есентаев ұсталып, қамауға алынды. Сол жылы 3 қарашада сот оны 9 жылға бас бостандығынан айырды. Бұл ретте, Баян Есентаева күдіктіге бас бостандығынан айырмау түріндегі жаза сұраған болатын.

2022 жылдың 12 шілдесінде Бақытбек Есентаев шартты түрде мерзімінен бұрын босатуды сұрап, сотқа өтініш білдірді. Жәбірленуші Баян Алагөзова мен оның өкілі бұл өтінішке қарсы болмады. Капшағай қалалық сотының қаулысымен оның өтініші қанағаттандырылып, ол бостандыққа шықты.

Сурет Ботагөз Ақиқат
