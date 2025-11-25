"Айка тізімі": Қазақстандағы элиталық эскорт қыздардың жеңгетайы уақытша бостандықта
2024 жылғы 21 мамырда сот Айканы 6 жыл 6 айға бас бостандығынан айыруға және мүлкін тәркілеуге үкім етіп, оны орта қауіпсіздікті мекемеге жіберген.
2025 жылғы 31 шілдеде сот оның қалған жазасын жеңілдетілген нұсқаға ауыстыру өтінішін қанағаттандырмаған.
Алайда 2025 жылғы 25 қарашада белгілі болды, Жармин аудандық соты Айбала М. (Айка) өтінішін қайта қараған. Өтініш жазаны орындауды кейінге қалдыруға қатысты болды.
"Қылмыстық кодекстің 74-бабына енгізілген заңды күшіне енген өзгерістерге байланысты, сотталушының адвокаты ҚК-нің 6-бабы бойынша аудандық сотқа жазаны кейінге қалдыру туралы өтінішпен жүгінді. Өтініш сотталушы, оның қорғаушысы, №23 мекеме өкілі және прокурор тарапынан қолдау тапты", – деп хабарлады сот.
Сот сотталушының 2020 жылы туған баласы бар екенін анықтады. Ол жағымды сипатталған, жеңілдетілген қамау режимінде ұсталады, бір мәрте марапат алған және бір тәртіптік жазасы бар, сондай-ақ орындау өндірістері бойынша қарыздары жоқ.
Осы деректерді ескере отырып, сот жазаны орындауды кейінге қалдыру туралы өтінішті қанағаттандырды.
Сот атап өткендей, Қылмыстық кодекстің 74-бабы кәмелетке толмаған балалары бар әйелдерге, егер олардың жасаған қылмыстары ерекше шектеулерге жатпаса, жазаны кейінге қалдыруға мүмкіндік береді.
"М. жағдайына бұл шектеулер қолданылмайды. Бала мүддесін, сондай-ақ қылмыстың сипаты мен ауырлығын ескере отырып, сот жазаны орындауды кейінге қалдыру қажет деп шешті", – делінген сот хабарламасында.
Нәтижесінде, өтелмеген жазаның орындалуы екі жылға кейінге қалдырылды.
Сонымен қатар, сотталушының мінез-құлқын бақылау оның тұрғылықты жеріндегі пробация қызметіне тапсырылған.