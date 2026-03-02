#Референдум-2026
Оқиғалар

Көкшетауда бүтін бір отбасы иіс тиіп, ауруханаға түсті

Жедел жәрдем, Көкшетау, Ақмола облысы, иіс тию, әйел, екі бала, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.03.2026 21:16 Сурет: Zakon.kz
Көкшетауда 33 жастағы әйел мен оның екі кәмелетке толмаған баласы өз үйінде иіс тиіп, уланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақмола облысы ТЖД баспасөз қызметінің алдын ала мәліметтері бойынша, улануға пештің жылыту жүйесіндегі ақау түрткі.

Сондай-ақ әйел пештің қосалқы қақпағын түнде тарс жауып тастаған, салдарынан көміртегі тотығы жиналған.

"Үшеуі де облыстық көпсалалы ауруханаға жеткізілді. Тексеруден кейін балалар үйге жіберіледі, әйел адам ауруханаға жатқызылды. Дәрігерлердің айтуынша, оның жағдайы тұрақты", делінген хабарламада.

ТЖД пеш жағу кезінде қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауға шақырады.

Бұған дейін Екібастұзды көк түтінге көмген кеніштерге айыппұл салынғаны хабарланған.

