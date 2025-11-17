#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
522.19
606.42
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
522.19
606.42
6.47
Мәдениет және шоу-бизнес

Димаш Құдайбергеннің інісі Берлиндегі концерттен қайталанбас кадрлар ұсынды

Димаш Құдайбергеннің інісі Берлиндегі концерттен қайталанбас кадрлар ұсынды, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.11.2025 14:58 Сурет: dimashnews
2025 жылдың 14 қарашасында Берлиндегі Max-Schmeling-Halle сахнасында Қазақстанның халық әртісі Димаш Құдайбергеннің орындауында жиырмадан астам композиция алғаш рет шырқалды. Олардың ішінде он авторлық шығарма орындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Осылайша, "Махаббат бер маған" атты белгілі композиция орындалған сәтте көрермендер қолдарындағы шам тәрізді жарықтарды жағып, ерекше атмосфера құрды. Тіпті Димаш ән айтуды тоқтатқан кезде де залдағы жұрт композицияны бірге орындауды жалғастырды.

Осы сәттің сиқырын әншінің інісі – Мансұр Құдайберген бейнежазбаға түсіріп алған.

Желі қолданушылары таспаға тәнті болып, осы әсерлі кадрлар үшін Мансұрға алғыстарын жаудырды.

  • Мен осы жерде болдым, бұл сәттегі сезімді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес!
  • Қандай ғажап! Халықтың ыстық ықыласы жәй ғана бейнежазбаны көріп отырған маған сезілуде... Димаштың бұл кездегі хәлін тіптен елестете алмаймын!
  • Біреуді осыншалықты жақсы көруге бола ма... құдды бір отбасындай... бейнені түсірген адамға алғысым шексіз!
  • Мансұр, сен тамаша адамсың! Қандай дәлдікпен түсірілген бейне... атмосфера телефоннан-ақ жетуде!

Бұған дейін Өзбекстанда "Хан Сұлтан. Алтын Орда" операсының премьерасы өткенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Димаш Құдайбергеннің әндері Чилиде шырқалды
21:19, 12 наурыз 2025
Димаш Құдайбергеннің әндері Чилиде шырқалды
Димаш Құдайберген Будапештте жеке концертін береді
13:13, 03 желтоқсан 2023
Димаш Құдайберген Будапештте жеке концертін береді
Димаш Құдайберген Елисей сарайындағы кешкі асқа қатысты
14:34, 07 қараша 2024
Димаш Құдайберген Елисей сарайындағы кешкі асқа қатысты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: