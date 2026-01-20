Белгілі әнші Гүлзира Бөкейхан дүниеден өтті
Белгілі әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Гүлзира Бөкейхан дүниеден өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі марқұмның отбасы мен туыстарына, туған халқына көңіл айтты.
"Гүлзира Бөкейхан – қазақтың дәстүрлі ән өнерін өркендетуге үлес қосқан дара талант иесі еді. Ол халықтық және кәсіби композиторлардың таңдаулы туындыларын асқан шеберлікпен орындап, ұлттық мәдениетіміздің бай қазынасын танытты. Көне халық әндерін жаңғыртуға да айрықша үлес қосып, сирек мұраларды заманауи өңдеуден өткізіп, сахнаға шығарды", - делінген хабарламада.
Астана мемлекеттік филармониясында және Президенттік мәдениет орталығында қызмет еткен Гүлзира Бөкейхан өмір бойы қазақ өнерінің абыройын асқақтатуға адал қызмет етті.
"Өмірін ұлттық мәдениетке арнаған абзал жанның жарқын бейнесі халық жадында мәңгі сақталады деп сенеміз. Марқұмның жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын! Алланың рақымы мен мейірімі жолдас болып, рухы пейіште шалқысын!"Мәдениет және ақпарат министрлігі
