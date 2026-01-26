#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
503.35
590.63
6.62
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
503.35
590.63
6.62
Мәдениет және шоу-бизнес

Джонни Депптің экс-жұбайы Эмбер Херд ажырасқаннан кейін Голливудтағы мансабы қалай күйрегенін айтып берді

Джонни Депптің экс-жұбайы Эмбер Херд ажырасқаннан кейін Голливудтағы мансабы қалай күйрегенін айтып берді, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.01.2026 16:50 Сурет: Instagram/amberheard
Актриса Эмбер Херд Джонни Депппен ажырасу оның өмірі мен мансабына қалай әсер еткенін айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Эмбер Херд пен Джонни Депп 2017 жылдың қаңтарында ресми түрде ажырасқан. Көпшіліктің назарын аударған бұл ажырасудан кейін актриса қоғамның қатаң сынына ұшырады, оның айтуынша, бұл жағдай жеке өміріне де, кәсіби қызметіне де елеулі соққы болған. HELLO! басылымының жазуынша, соңғы жылдары Херд қатысқан жобалардың саны айтарлықтай азайған.

Экс ерлі-зайыптылар арасындағы сот дауы 2022 жылы аяқталды. Сот Джонни Депптің жала жабу туралы талабын ішінара қанағаттандырып, Эмбер Хердті актерге 10 млн доллар өтемақы және 350 мың доллар айыппұл төлеуге міндеттеді. Сонымен қатар, Хердтің қарсы арызы бойынша сот Деппке 2 млн доллар төлеу жөнінде шешім шығарды. Кейін тараптар келісімге келіп, төлем сомасы 1 млн долларға дейін қысқартылды. Бұл қаражатты Джонни Депп қайырымдылыққа аударған.

Сот процесінен кейін актриса Испанияға қоныс аударып, үшінші рет ана атанды және бұрынғы күйеуімен болған жанжалға қатысты ұзақ уақыт бойы ашық пікір білдіруден бас тартты. Дегенмен, ол 24 қаңтарда Sundance кинофестивалінде тұсауы кесілген "Үнсіздік" ("Замалчивание") деректі фильміне қатысып, ойындағысын ашық жеткізе білді.

Актрисаның айтуынша, сот ісінің нәтижесі оның болашақ тағдырын тікелей айқындаған, ал бұл қақтығыс зорлық-зомбылық туралы ашық айтуға батылы жеткен әйелдерге жасалатын қысымның кең ауқымды мәселесін көрсетеді.

Сондай-ақ Херд адам құқықтары саласындағы халықаралық заңгер Дженнифер Робинсонмен жұмыс істегенін айтып, бұл оқиғаның тек жеке тағдырымен шектелмейтін, жүйелі сипаттағы құбылыс екенін түсінгенін жеткізді.

Қазіргі таңда 39 жастағы актриса кәсіби қызметіне біртіндеп қайта оралуда. Өткен жылдың жазында ол Массачусетс штатындағы Уильямстаун театр фестивалінде сахнаға алғаш рет шығып, "Халық рухы" спектаклінде Женевьева рөлін сомдады. Бұл оның 2023 жылдан бергі алғашқы актерлік жұмысы әрі "Аквамен және жоғалған патшалық" фильмінен кейінгі алғашқы ірі жобасы болды.

Бұған дейін Танымал актер Бен Аффлектің экс-жұбайы ажырасқаннан кейін өткерген қиын-қыстау күндері жайлы сыр шерткенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Танымал актер Бен Аффлектің экс-жұбайы ажырасқаннан кейін өткерген қиын-қыстау күндері жайлы сыр шертті
12:43, 09 қаңтар 2026
Танымал актер Бен Аффлектің экс-жұбайы ажырасқаннан кейін өткерген қиын-қыстау күндері жайлы сыр шертті
ҚР Мәжілісінің депутаты қалай алаяқтардың құрбанына айналғанын айтып берді
16:26, 01 қараша 2024
ҚР Мәжілісінің депутаты қалай алаяқтардың құрбанына айналғанын айтып берді
Элтон Джон өзінің соңғы концертін берді
09:44, 26 маусым 2023
Элтон Джон өзінің соңғы концертін берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: