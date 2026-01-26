Джонни Депптің экс-жұбайы Эмбер Херд ажырасқаннан кейін Голливудтағы мансабы қалай күйрегенін айтып берді
Эмбер Херд пен Джонни Депп 2017 жылдың қаңтарында ресми түрде ажырасқан. Көпшіліктің назарын аударған бұл ажырасудан кейін актриса қоғамның қатаң сынына ұшырады, оның айтуынша, бұл жағдай жеке өміріне де, кәсіби қызметіне де елеулі соққы болған. HELLO! басылымының жазуынша, соңғы жылдары Херд қатысқан жобалардың саны айтарлықтай азайған.
Экс ерлі-зайыптылар арасындағы сот дауы 2022 жылы аяқталды. Сот Джонни Депптің жала жабу туралы талабын ішінара қанағаттандырып, Эмбер Хердті актерге 10 млн доллар өтемақы және 350 мың доллар айыппұл төлеуге міндеттеді. Сонымен қатар, Хердтің қарсы арызы бойынша сот Деппке 2 млн доллар төлеу жөнінде шешім шығарды. Кейін тараптар келісімге келіп, төлем сомасы 1 млн долларға дейін қысқартылды. Бұл қаражатты Джонни Депп қайырымдылыққа аударған.
Сот процесінен кейін актриса Испанияға қоныс аударып, үшінші рет ана атанды және бұрынғы күйеуімен болған жанжалға қатысты ұзақ уақыт бойы ашық пікір білдіруден бас тартты. Дегенмен, ол 24 қаңтарда Sundance кинофестивалінде тұсауы кесілген "Үнсіздік" ("Замалчивание") деректі фильміне қатысып, ойындағысын ашық жеткізе білді.
Актрисаның айтуынша, сот ісінің нәтижесі оның болашақ тағдырын тікелей айқындаған, ал бұл қақтығыс зорлық-зомбылық туралы ашық айтуға батылы жеткен әйелдерге жасалатын қысымның кең ауқымды мәселесін көрсетеді.
Сондай-ақ Херд адам құқықтары саласындағы халықаралық заңгер Дженнифер Робинсонмен жұмыс істегенін айтып, бұл оқиғаның тек жеке тағдырымен шектелмейтін, жүйелі сипаттағы құбылыс екенін түсінгенін жеткізді.
Қазіргі таңда 39 жастағы актриса кәсіби қызметіне біртіндеп қайта оралуда. Өткен жылдың жазында ол Массачусетс штатындағы Уильямстаун театр фестивалінде сахнаға алғаш рет шығып, "Халық рухы" спектаклінде Женевьева рөлін сомдады. Бұл оның 2023 жылдан бергі алғашқы актерлік жұмысы әрі "Аквамен және жоғалған патшалық" фильмінен кейінгі алғашқы ірі жобасы болды.
