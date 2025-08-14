#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
537.96
630.27
6.73
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
537.96
630.27
6.73
Оқиғалар

Өгей қызын зорлаған: 45 жастағы қазақстандық өмір бойына бас бостандығынан айырылды

Өгей қызын зорлаған: 45 жастағы қазақстандық өмір бойына бас бостандығынан айырылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.08.2025 13:15 Сурет: Zakon.kz/Ирина Адылканова
Павлодар облысында кәмелетке толмаған өгей қызын зорлағаны үшін 45 жастағы ер адам өмір бойына бас бостандығынан айырылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Павлодар облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты 1980 жылы туған тұрғынды ҚР ҚК 120-бабының 4-бөлігі бойынша кінәлі деп таныды.

"ҚР ҚК 120-бабының 4-бөлігінде көзделген қылмыстық құқықбұзушылықты жасағаны үшін кінәлі деп танып, төтенше қауіпсіздік мекемесінде жазасын өтеу арқылы өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын". Судья Нұрлан Айтбаев

Бұдан бөлек, сотталушы жәбірленушіге 8 млн теңге көлемінде моральдық шығын өтеуге міндеттелді.

Сот дерегінше, қылмыс екі рет – 2024 жылғы қазанда және 2025 жылғы қаңтарда жасалған. Өгей әкесін 2025 жылғы наурызда ұстаған, дәл сол кезде 13 жастағы қыз бәрін анасына айтып берген. Тергеу нұсқасы бойынша, ер адам алдап, қызды ауылдан қаладағы пәтеріне шақырып, оны зорлаған. Дәлелдердің бірі – мессенджердегі хат алмасу, онда өгей әкесі өгей қызына сүйіспеншілік білдіріп, тағы да келуін өтінген. Айыптау негізіне бірнеше сараптама нәтижелері де енді.

Сот процесі жабық режимде өтті. Сот талқылауында ер адам кінәсін мойындамады. Алайда бұған дейін, қорғану құқығы бар куәгер мәртебесінде жүргенде, ол кінәсін мойындаған жауап берген. Сонымен қатар, қыз айғақтарында өгей әкесінің өзіне жыныстық зорлық көрсеткен күндерді нақты атаған.

Сотталушының әпкесі оның кінәсіне сенбейтінін және үкімге шағымданбақ ниеті барын айтты. Оның сөзінше, ер адам құрылыс жұмыстарымен айналысқан және Ақсуда тұрған, ал әйелі балаларымен ауылда өмір сүрген. Өгей әке қызды тек үй жинауға көмектесу үшін шақырғанын айтқан. Алайда кейін оған зорлау айыбы тағылған. Ер адамның әпкесі басқа туыстарынан бөлек, бауырының кінәсіне сенбейтінін және бірінші сатыдағы сот үкіміне шағымданатынын мәлімдеді.

Бұған дейін Алматыда ақша толы сейфті ерекше әдіспен ұралған күдікті ұсталғандығын жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы Пәкістан Премьер-министрі Шахбаз Шарифті құттықтады
Оқиғалар
10:04, Бүгін
Мемлекет басшысы Пәкістан Премьер-министрі Шахбаз Шарифті құттықтады
Қорғаныс министрлігі Польшадағы Қазақстан әскери атташесінің аппараты қызметкерінің ұсталғанын растады
Оқиғалар
17:09, 13 тамыз 2025
Қорғаныс министрлігі Польшадағы Қазақстан әскери атташесінің аппараты қызметкерінің ұсталғанын растады
Алматыдағы Алтын Орда базарының маңында Mercedes автокөлігі өртеніп кетті
Оқиғалар
15:48, 13 тамыз 2025
Алматыдағы Алтын Орда базарының маңында Mercedes автокөлігі өртеніп кетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: