#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
542.8
637.84
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
542.8
637.84
6.49
Қоғам

Павлодар облысында өгей қызын зорлаған ер адам өмір бойына сотталды

Павлодар облысында өгей қызын зорлаған ер адам өмір бойына сотталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2025 18:24 Сурет: Zakon.kz
Павлодар облысында ер адам өмір бойына сотталды. Ол кішкентай қызға бірнеше мәрте жәбір көрсеткен, деп хабарлайды Zakon.kz pavlodarnews.kz-ке сілтеме жасап.

Павлодар облысының мамандандырылған қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотында жабық сот отырысында кәмелетке толмағанға қатысты жыныстық сипаттағы қылмыс жасаған ер адамға қатысты үкім шықты.

35 жастағы "Ертіс орманы" резерватының бұрынғы жұмыскері ҚР Қылмыстық кодексінің үш бабы бойынша – "Зорлау", "Сексуалдық сипаттағы зорлық-зомбылық" және "Он алты жасқа толмаған адамға қатысты күш қолданбай азғындық әрекеттер жасау" айыпталған.

2020 жылғы қараша айынан ер адам әйелмен және оның 12 және 6 жастағы қыздарымен бірге тұра бастады.

Сот тергеуі барысында айыпталушы 2025 жылдың сәуір және мамыр айларында жасалған бірнеше эпизод бойынша кінәлі деп танылды. Жәбірленуші – 2012 жылы туған кәмелетке толмаған бала.

Судья ер адамды кінәлі деп танып, оған өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Сонымен қатар, ол педагогикалық және кәмелетке толмағандармен жұмыс істеуге байланысты лауазымдарды атқару құқығынан өмір бойына айырылды. Жаза ерекше қауіпсіздік мекемесінде өтеледі.

Сот жәбірленушінің заңды өкілінің азаматтық талабын ішінара қанағаттандырып, сотталушыдан 7 миллион теңге моральдік өтемақы өндіріп алу туралы шешім қабылдады. 

Үкім заңды күшіне енбеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Павлодарда ағалы-қарындасты бауырларға зорлық көрсеткен екі қазақстандық ұзақ мерзімге сотталды
15:06, 22 қыркүйек 2025
Павлодарда ағалы-қарындасты бауырларға зорлық көрсеткен екі қазақстандық ұзақ мерзімге сотталды
Жамбыл облысында жездесі 16 жасар балдызын зорлап келген
13:37, 19 тамыз 2025
Жамбыл облысында жездесі 16 жасар балдызын зорлап келген
Шерзат Полаттың ісі: апелляциялық сот не шешті
12:56, 19 тамыз 2025
Шерзат Полаттың ісі: апелляциялық сот не шешті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: