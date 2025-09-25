Павлодар облысында өгей қызын зорлаған ер адам өмір бойына сотталды
Павлодар облысының мамандандырылған қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотында жабық сот отырысында кәмелетке толмағанға қатысты жыныстық сипаттағы қылмыс жасаған ер адамға қатысты үкім шықты.
35 жастағы "Ертіс орманы" резерватының бұрынғы жұмыскері ҚР Қылмыстық кодексінің үш бабы бойынша – "Зорлау", "Сексуалдық сипаттағы зорлық-зомбылық" және "Он алты жасқа толмаған адамға қатысты күш қолданбай азғындық әрекеттер жасау" айыпталған.
2020 жылғы қараша айынан ер адам әйелмен және оның 12 және 6 жастағы қыздарымен бірге тұра бастады.
Сот тергеуі барысында айыпталушы 2025 жылдың сәуір және мамыр айларында жасалған бірнеше эпизод бойынша кінәлі деп танылды. Жәбірленуші – 2012 жылы туған кәмелетке толмаған бала.
Судья ер адамды кінәлі деп танып, оған өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Сонымен қатар, ол педагогикалық және кәмелетке толмағандармен жұмыс істеуге байланысты лауазымдарды атқару құқығынан өмір бойына айырылды. Жаза ерекше қауіпсіздік мекемесінде өтеледі.
Сот жәбірленушінің заңды өкілінің азаматтық талабын ішінара қанағаттандырып, сотталушыдан 7 миллион теңге моральдік өтемақы өндіріп алу туралы шешім қабылдады.
Үкім заңды күшіне енбеді.