ШҚО-да ойын баласы кір жуғыш машинаның барабанында қысып қалды
Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Риддерде үйде жалғыз қалып, ойнап жүрген екі қыздың бірі автоматты кір жуғыш машина ішіне кіріп, одан шыға алмай қалған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жанындағы 11 құбыры абдырамай, төтеншеліктерге хабарласқан.
ТЖМ екі қыздың да жасы 11-де екенін нақтылап, осындай қиын жағдайда бірден өздеріне қоңырау шалып, құтқарушыларды шақырғаны үшін рақмет айтты.
"Құтқарушы көмекке келіп, баланың қысылған аяғын ақырын шығарып алды", делінген хабарламада.
ТЖМ ата-аналарға сақ болуды және балаларды жалғыз қалдырмауды ескертеді және төтенше жағдайда балаларды 112 нөміріне қоңырау шалуға үйрету керек екенін еске салады.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript