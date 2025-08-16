#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
540.87
632.01
6.76
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
540.87
632.01
6.76
Оқиғалар

ШҚО-да ойын баласы кір жуғыш машинаның барабанында қысып қалды

Кір жуғыш машина, барабан, ШҚО, Риддер, қыз бала , сурет - Zakon.kz жаңалық 16.08.2025 10:38 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Риддерде үйде жалғыз қалып, ойнап жүрген екі қыздың бірі автоматты кір жуғыш машина ішіне кіріп, одан шыға алмай қалған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жанындағы 11 құбыры абдырамай, төтеншеліктерге хабарласқан.

ТЖМ екі қыздың да жасы 11-де екенін нақтылап, осындай қиын жағдайда бірден өздеріне қоңырау шалып, құтқарушыларды шақырғаны үшін рақмет айтты.

"Құтқарушы көмекке келіп, баланың қысылған аяғын ақырын шығарып алды", делінген хабарламада.

ТЖМ ата-аналарға сақ болуды және балаларды жалғыз қалдырмауды ескертеді және төтенше жағдайда балаларды 112 нөміріне қоңырау шалуға үйрету керек екенін еске салады. 

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Түркістанда бір жасар бала дәретхана тесігіне түсіп кетті - видео
Оқиғалар
15:25, Бүгін
Түркістанда бір жасар бала дәретхана тесігіне түсіп кетті - видео
Маңғыстау облысында аттан құлаған жасөспірімді орталыққа тікұшақпен жеткізілді
Оқиғалар
13:01, Бүгін
Маңғыстау облысында аттан құлаған жасөспірімді орталыққа тікұшақпен жеткізілді
Тоқаев Лучано Росси мен Салман Сабах әл-Салем ас-Сабахты орденмен марапаттады
Оқиғалар
18:42, 15 тамыз 2025
Тоқаев Лучано Росси мен Салман Сабах әл-Салем ас-Сабахты орденмен марапаттады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: