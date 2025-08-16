#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
540.87
632.01
6.76
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
540.87
632.01
6.76
Оқиғалар

Түркістанда бір жасар бала дәретхана тесігіне түсіп кетті - видео

Құтқару, Түркістан, бір жасар бала, дәретхана, тесігіне түсу, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.08.2025 15:25 Сурет: Zakon.kz
Түркістан облысында бір жасар бала даладағы дәретхана тесігіне түсіп кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.

Түркістан қаласы ТЖБ1-МӨСБ аға өрт сөндіруші-құтқарушысы сержанты Қуанышбек Руслан Бердалыұлы дәретхана тесігіне түсіп, арнайы жабдықтар мен құралдардың көмегімен бір жасар баланы сыртқа аман-есен алып шықты.

Құтқарушылар баланы тар тесіктен алып шығып, оны жедел жәрдем қызметкерлеріне тапсырды.

Бұған дейін Маңғыстау облысында ҚР ТЖМ "Қазавиақұтқару" АҚ экипажы медициналық авиация желісі бойынша 2014 жылы туған жасөспірімді орталыққа шұғыл жеткізгені хабарланған. Ол аттан құлап, көптеген жарақаттар алған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Маңғыстау облысында аттан құлаған жасөспірімді орталыққа тікұшақпен жеткізілді
Оқиғалар
13:01, Бүгін
Маңғыстау облысында аттан құлаған жасөспірімді орталыққа тікұшақпен жеткізілді
ШҚО-да ойын баласы кір жуғыш машинаның барабанында қысып қалды
Оқиғалар
10:38, Бүгін
ШҚО-да ойын баласы кір жуғыш машинаның барабанында қысып қалды
Тоқаев Лучано Росси мен Салман Сабах әл-Салем ас-Сабахты орденмен марапаттады
Оқиғалар
18:42, 15 тамыз 2025
Тоқаев Лучано Росси мен Салман Сабах әл-Салем ас-Сабахты орденмен марапаттады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: