Түркістанда бір жасар бала дәретхана тесігіне түсіп кетті - видео
Түркістан облысында бір жасар бала даладағы дәретхана тесігіне түсіп кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.
Түркістан қаласы ТЖБ1-МӨСБ аға өрт сөндіруші-құтқарушысы сержанты Қуанышбек Руслан Бердалыұлы дәретхана тесігіне түсіп, арнайы жабдықтар мен құралдардың көмегімен бір жасар баланы сыртқа аман-есен алып шықты.
Құтқарушылар баланы тар тесіктен алып шығып, оны жедел жәрдем қызметкерлеріне тапсырды.
Бұған дейін Маңғыстау облысында ҚР ТЖМ "Қазавиақұтқару" АҚ экипажы медициналық авиация желісі бойынша 2014 жылы туған жасөспірімді орталыққа шұғыл жеткізгені хабарланған. Ол аттан құлап, көптеген жарақаттар алған.
