#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
540.87
632.01
6.76
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
540.87
632.01
6.76
Оқиғалар

Тоқаев Пәкістан премьер-министріне көңіл айтты

Тоқаев Пәкістан премьер-министріне көңіл айтты, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.08.2025 15:12 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Пәкістан Премьер-министрі Шахбаз Шарифке көңіл айту жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Пәкістанда су тасқыны мен нөсер жауынның салдарынан көптеген адамның қаза тауып, зардап шегуіне байланысты көңіл айтты. 

"Қаза болған адамдардың отбасыларына көңіл айтып, қайғысына ортақтасамын. Зардап шеккендердің тезірек сауығып кетуіне тілектеспін", - деп жазылған жеделхатта.

Пәкістан мен Үндістанда нөсер жаңбыр мен су тасқыны салдарынан қаза тапқандар саны 365 адамға жетті, оның кемінде 300-і Пәкістанда. Бірқатар елді мекендерді су басқаннан кейін көп тұрғын із-түссіз жоғалғандар қатарында.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Тоқаев Путинмен телефон арқылы сөйлесті
Оқиғалар
16:36, Бүгін
Тоқаев Путинмен телефон арқылы сөйлесті
Тоқаев Индонезия Президентін құттықтады
Оқиғалар
09:01, Бүгін
Тоқаев Индонезия Президентін құттықтады
Түркістанда бір жасар бала дәретхана тесігіне түсіп кетті - видео
Оқиғалар
15:25, 16 тамыз 2025
Түркістанда бір жасар бала дәретхана тесігіне түсіп кетті - видео
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: