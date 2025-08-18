#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
540.87
632.01
6.76
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
540.87
632.01
6.76
Оқиғалар

382 млн теңгенің алтыны мен бұзылғын өзен арнасы: ШҚО-да бағалы металдарды заңсыз өндіру фактісі анықталды

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2025 14:21 Фото: pexels
Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданы Шыбынды өзенінің аңғарында бағалы металдарды заңсыз өндіру және жер қойнауын өз бетінше пайдалану фактісі анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Заң бұзушылықты ҚМА ШҚО департаменті ҰҚКД және прокуратурамен бірлесіп әшкереледі.

"Күдіктілер заңнама талаптарын бұзып, лицензиясыз екі жыл бойы өзен арнасын өзгерте отырып заңсыз алтын өндірген.Кен өндіруде ауыр арнайы техника мен кенді қайта өңдеуге арналған өнеркәсіптік жабдық қолданылған. ЖШС заңсыз қызметі салдарынан келтірілген тек экологиялық залал 300 млн теңгеден асты.Тінту барысында құны 382 млн теңге құрайтын 6 кг алтын тәркіленді",- делінген ақпаратта.

Ұйымдастырушы екі ай мерзімге қамауға алынды.

"ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды",- деп мәлімдеді ҚМА.

Бұған дейін оқу гранты жайлы алаяқтық схема ашылғандығын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматы маңында болған сұмдық жол апатында екі жас мотоциклші қаза тапты
Оқиғалар
16:40, Бүгін
Алматы маңында болған сұмдық жол апатында екі жас мотоциклші қаза тапты
Алматы әуежайында рейстерін күтіп тұрған екі шетелдік ұсталды
Оқиғалар
15:18, Бүгін
Алматы әуежайында рейстерін күтіп тұрған екі шетелдік ұсталды
Мемлекет басшысы Қостанай облысының әкімін қабылдады
Оқиғалар
15:00, Бүгін
Мемлекет басшысы Қостанай облысының әкімін қабылдады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: