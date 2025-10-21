Шығыс Қазақстанда заңсыз алтын өндіргендер әшкереленді: табиғатқа келтірілген залал 82 млн теңгеден асты
Тергеу мәліметтері бойынша, күдіктілер екі жыл бойы тиісті лицензиясыз алтын өндіріп, өз бетінше "Құлынжон" өзенінің арнасын өзгерткен. Заңсыз әрекеттер салдарынан табиғатқа келтірілген залалдың көлемі 82 млн теңгеден асты.
Тексеру барысында ауыр арнайы техника — жүктегіш, самосвал, экскаватор — және өнеркәсіптік жабдықтар тәркіленді.
Ұйымдастырушы екі ай мерзімге қамауға алынды. Тергеу амалдары әлі де жалғасуда.
ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес, тергеу барысы мен қосымша ақпарат жарияланбайды.
Мамандар заңсыз алтын өндірудің қоршаған ортаға қауіпі өте жоғары екенін атап өтті. Сондай-ақ, аталған оқиға жер қойнауын заңсыз пайдаланудың салдары мен жауапкершілігін көрсетті.
Тергеу органдары тұрғындарға заңсыз алтын өндірісін немесе жер қойнауын лицензиясыз пайдалану әрекеттерін көрген жағдайда бірден хабарлауға кеңес береді.