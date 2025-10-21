#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
538.12
627.02
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
538.12
627.02
6.65
Оқиғалар

Шығыс Қазақстанда заңсыз алтын өндіргендер әшкереленді: табиғатқа келтірілген залал 82 млн теңгеден асты

Экскаватор, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2025 16:54 Сурет: pixabay
Шығыс Қазақстан облысы бойынша Қоршаған ортаны қорғау департаменті мен Ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаменті бірлесіп Самар ауданы аумағындағы "Кенкарын" учаскесінде жер қойнауын заңсыз пайдалану және бағалы металдарды өндіру фактісін анықтады.

Тергеу мәліметтері бойынша, күдіктілер екі жыл бойы тиісті лицензиясыз алтын өндіріп, өз бетінше "Құлынжон" өзенінің арнасын өзгерткен. Заңсыз әрекеттер салдарынан табиғатқа келтірілген залалдың көлемі 82 млн теңгеден асты.

Тексеру барысында ауыр арнайы техника — жүктегіш, самосвал, экскаватор — және өнеркәсіптік жабдықтар тәркіленді.

Ұйымдастырушы екі ай мерзімге қамауға алынды. Тергеу амалдары әлі де жалғасуда.

ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес, тергеу барысы мен қосымша ақпарат жарияланбайды.

Мамандар заңсыз алтын өндірудің қоршаған ортаға қауіпі өте жоғары екенін атап өтті. Сондай-ақ, аталған оқиға жер қойнауын заңсыз пайдаланудың салдары мен жауапкершілігін көрсетті.

Тергеу органдары тұрғындарға заңсыз алтын өндірісін немесе жер қойнауын лицензиясыз пайдалану әрекеттерін көрген жағдайда бірден хабарлауға кеңес береді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
382 млн теңгенің алтыны мен бұзылғын өзен арнасы: ШҚО-да бағалы металдарды заңсыз өндіру фактісі анықталды
14:21, 18 тамыз 2025
382 млн теңгенің алтыны мен бұзылғын өзен арнасы: ШҚО-да бағалы металдарды заңсыз өндіру фактісі анықталды
Шығыс Қазақстанда электр энергиясына қатысты ірі көлемдегі қаржылық қылмыс әшкереленді
15:11, 11 тамыз 2025
Шығыс Қазақстанда электр энергиясына қатысты ірі көлемдегі қаржылық қылмыс әшкереленді
ІІМ: Қазақстанда құрамында алтын бар кенді заңсыз өндіру әрекеті тоқтатылды
16:50, 24 сәуір 2025
ІІМ: Қазақстанда құрамында алтын бар кенді заңсыз өндіру әрекеті тоқтатылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: