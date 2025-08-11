#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+33°
$
539.49
627.7
6.75
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+33°
$
539.49
627.7
6.75
Қоғам

Шығыс Қазақстанда электр энергиясына қатысты ірі көлемдегі қаржылық қылмыс әшкереленді

Линии электропередач, электричество, электроэнергия, электроэнергетика , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2025 15:11 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) және Ұлттық қауіпсіздік комитетінің (ҰҚК) Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменттері 9 миллиард теңгеден астам сомаға электр энергиясының заңсыз сатылған фактісін анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, майнинг кәсіпорындарына электр энергиясын сату тек бірыңғай мемлекеттік сатып алушы арқылы және 1 мегаватт-сағаттан аспайтын көлемде ғана жүзеге асырылуы тиіс.

Алайда бірқатар энергиямен жабдықтаушы компаниялар екі жыл қатарынан халыққа, әлеуметтік нысандар мен стратегиялық маңызы бар кәсіпорындарға арналған электр энергиясымен майнинг кәсіпорындарын заңсыз түрде қамтамасыз етіп келген.

Жалпы қолды болған электр энергиясының көлемі 50 мегаватт-сағаттан асады. Бұл 50–70 мың халқы бар қаланың энергия тұтынуымен тең көрсеткіш.

Қылмыстық жолмен алынған табысқа ұйымдастырушы елордадан 2 пәтер және 4 автокөлік сатып алған. Олар мүмкін болатын тәркілеу мақсатында сот санкциясымен бұғатталды.

Тергеп-тексеру жалғасуда.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Бурабайда "саңырауқұлақ жинаған" қазақстандық 20 мың теңге айыппұл арқалады
Қоғам
17:00, Бүгін
Бурабайда "саңырауқұлақ жинаған" қазақстандық 20 мың теңге айыппұл арқалады
Қорғаныс министрлігі запастағы офицерлер мен сержанттарды даярлау ережелерін өзгертті
Қоғам
16:50, Бүгін
Қорғаныс министрлігі запастағы офицерлер мен сержанттарды даярлау ережелерін өзгертті
Ақорда Тоқаевтың қолынан ақшалай сертификат алған оқушылардың суреттерін жариялады
Қоғам
16:44, Бүгін
Ақорда Тоқаевтың қолынан ақшалай сертификат алған оқушылардың суреттерін жариялады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: