Алматы маңында болған сұмдық жол апатында екі жас мотоциклші қаза тапты
Апат 16 тамыз күні сағат 23:00 шамасында Алатау қаласы мен Нұра ауылының арасындағы тас жолда болған. Нұра ауылына қарай келе жатқан LADA Largus автокөлігі мен Алатауға бағыт алған Sonlink мотоциклі соқтығысқан.
Сурет: Zakon.kz
ЖКО-ның мән-жайы әлі анықталған жоқ, оны Алматы облысының анықтаушылары тексеріп жатыр.
Соққының қатты болғаны сонша, мотоцикл көліктің алдыңғы бөлігін түгелдей қиратып, мотоциклшілер Largus-тың алдыңғы әйнегіне соғылған.
Сурет: Zakon.kz
Мотоциклде екі жас жігіт отырған: бірі 18 жаста, екіншісі – 16 жаста.
Соқтығыстан кейін LADA Largus қарсы бағыттағы жолдың жиегіне тоқтаған. Ал мотоцикл 10 метрден астам қашықтыққа ұшып, жыраға құлаған.
Сурет: Zakon.kz
Жол апаты салдарынан мотоциклшінің бірі оқиға орнында көз жұмды. Екіншісі мен жеңіл көлік жүргізушісі шұғыл түрде ауруханаға жеткізілді. Кейін екінші мотоциклшінің де қайтыс болғаны белгілі болды.
Сурет: Zakon.kz
Алматы облысы Полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлағандай, Алатау – Нұра автожолының 3-шақырымында болған апат фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды.
"Жол апаты салдарынан оқиға орнында мопедтің кәмелетке толмаған жолаушысы көз жұмды. Екі көліктің жүргізушілері түрлі жарақаттармен ауруханаға жеткізілді, онда мопед жүргізушісі қайтыс болды. Қазіргі уақытта қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде, оқиғаның барлық мән-жайы анықталуда. Тергеу қорытындысы бойынша заңға сәйкес процессуалдық шешім қабылданады", – деп түсіндірді полиция.
