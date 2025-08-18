#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
540
630.72
6.72
Оқиғалар

Қазақстандағы қалалардың бірінің тұрғындарына ескерту жасалды

Әскери оқу-жаттығу, 19 тамыз, Приозерск, терроризмге қарсы, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2025 19:58 Сурет: gov.kz
2025 жылы 18 тамызда Приозерск қалалық терроризмге қарсы жедел штабы "Приозерск-Терроризмге қарсы-2025" терроризмге қарсы оқу экспериментін өткізетіндерін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Приозерск-Терроризмге қарсы-2025" терроризмге қарсы оқу эксперименті 2025 жылы 19 тамызда өткізіледі.

Іс-шараның мақсаты - құқық қорғау және арнайы органдардың түрлі террористік сипаттағы қауіптерді жою жөніндегі күштері мен құралдарының дайындық деңгейін тексеру.

"Азаматтарды сабыр сақтауға шақырып, ресми ақпарат дереккөздерге сенуді және оқу экспериментіне қатысатын мемлекеттік органдар қызметкерлерінің іс-әрекеттеріне түсіністікпен қарауларыңызды сұраймыз".  Терроризмге қарсы күрес жөніндегі Приозерск қалалық жедел штабы

Бұған дейін SARBAZ + жобасы іске қосылғалы жатқаны хабарланған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
