Президент Шымкент қаласының әкімін қабылдады
Мемлекет басшысына қаланың биылғы бірінші жартыжылдықтағы әлеуметтік-экономикалық дамуы жайында есеп берілді.
Ақорда мәліметіне сүйенсек, Ғабит Сыздықбеков жыл басынан бері негізгі капиталға салынған инвестиция көлемі 31 пайызға ұлғайып, 360 миллиард теңгені құрағанын жеткізді. Биыл өнеркәсіп саласында жалпы құны 680 миллиард теңге болатын өнім өндірілген. Құрылыс қарқын алып, 517 мың шаршы метрден астам тұрғын үй пайдалануға берілген.
Сондай-ақ, әкім Шымкенттің өнеркәсіптік әлеуетін арттыру үшін "Жұлдыз" және "Бозарық" жаңа индустриялық аймақтары іске қосылғанын айтты.
"Шаһарда шағын және орта бизнес субъектілерінің саны 139 мыңнан асты. Аталған секторда 245 мыңға жуық адам жұмыс істейді. Жаңа әуежай терминалы салынып, теміржол вокзалы реконструкциядан өтті. "Келешек мектептері" ұлттық жобасы аясында 12 мектеп және Оқушылар сарайы пайдалануға берілді. Шағын футбол орталығы мен спорт кешені бой көтерді",-делінген Ақорда таратқан Шымкент әкімінің баяндамасында.
Сондай-ақ, ол жол-көлік инфрақұрылымының дамуы жөнінде айтты.
"Оңтүстік айналма жолы және 2 ірі жолайрық пайдалануға берілді. Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін былтыр – 2 270, биыл 2 743 көше жарықтандырылды".
Бұдан бөлек, президент тапсырмасына сай, активтерді мемлекет меншігіне қайтару жұмыстары жалғасып жатыр.
Атап айтқанда, Мұз сарайы, Орталық су спорты кешені, №2 қалалық емхана, "Қиял әлемі" технопаркі мен "Кең баба" саябағы мемлекет меншігіне өткен.
Өз кезегінде, президент қала экономикасын одан әрі әртараптандыру, қосымша инвестиция тарту, шағын және орта бизнесті қолдау шараларын күшейту, әуежайға жаңа ұшу-қону жолағын төсеу, мектептердегі орын тапшылығы мәселесін шешу, қала тұрғындарын баспанамен қамту, сондай-ақ жол инфрақұрылымын жаңғырту жөнінде нақты міндеттер жүктеді.