#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
530.07
615.2
6.58
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
530.07
615.2
6.58
Қоғам

Президент Мәскеудегі беделді институттың ректорын қабылдады

Президент Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институтының ректорын қабылдады, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.10.2025 16:31 Сурет: akorda.kz
Президент 2025 жылғы 31 қазанда Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институтының ректорын қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорда мәліметіне сүйенсек, Қасым-Жомарт Тоқаев Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институтының ректоры Анатолий Торкуновпен кездесу өткізді.

Мемлекет басшысы ММХҚИ-дің халықаралық қатынастар саласы бойынша білікті мамандарды даярлаудағы беделін жоғары бағалайтынын жеткізді.

"Қасым-Жомарт Тоқаев Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің базасында ММХҚИ филиалының ашылуын құптады. Қазір мұнда 100 студент білім алуда",- делінген ақпаратта.

Кездесу соңында Мемлекет басшысы Қазақстан мен Ресей академиялық қауымдастықтарының нәтижелі ықпалдастыққа ұмтылысы екі ел арасындағы қарым-қатынасты одан әрі нығайтуға ықпал ететініне сенім білдірді.

Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев МИФИ ректорымен еліміздегі АЭС құрылысы жайлы әңгімелескенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Тоқаев Француз халықаралық қатынастар институтының негізін қалаушымен кездесті
18:42, 29 қараша 2022
Тоқаев Француз халықаралық қатынастар институтының негізін қалаушымен кездесті
Қасым-Жомарт Тоқаев Дипломатия институтының директоры Алексей Волковты қабылдады
12:41, 17 наурыз 2025
Қасым-Жомарт Тоқаев Дипломатия институтының директоры Алексей Волковты қабылдады
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Мемлекеттік думасының төрағасын қабылдады
14:03, 03 маусым 2024
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Мемлекеттік думасының төрағасын қабылдады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: