#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
530.07
615.2
6.58
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
530.07
615.2
6.58
Қоғам

Қасым-Жомарт Тоқаев МИФИ ректорымен еліміздегі АЭС құрылысы жайлы әңгімелесті

Қасым-Жомарт Тоқаев МИФИ ректоры Владимир Шевченкомен кездесті, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.10.2025 15:18 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы 2025 жылғы 31 қазанда "Мәскеу инженерлік-физикалық институты" ұлттық ядролық зерттеу университетінің ректоры Владимир Шевченкомен кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорда таратқан ақпаратқа сүйенсек, әңгімелесу барысында еліміз үшін ядролық энергетиканың стратегиялық маңызы зор екенін атап өтті.

"Мемлекет басшысы Қазақстанда "Росатом" бастаған халықаралық консорциумның қатысуымен алғашқы АЭС құрылысын жүргізу қолға алынғанына тоқталды. Бұдан бөлек, тағы бірнеше станса салу жоспарланып отыр",- делінген ақпаратта.

Сурет: akorda.kz

2022 жылы Алматыда МИФИ филиалы ашылды. Оқу орнынан алғашқы магистрлер түлеп ұшты.

Президенттің пікірінше, бұл ядролық энергетика саласында біліктілігі жоғары маман даярлауға септігін тигізеді.

МИФИ ядролық ғылымды дамытуда және атом мамандарын даярлауда әлемдегі жетекші орталықтардың бірі ретінде танылған.

Бұған дейін Тоқаевтың Бейжің Тіл және мәдениет университетінің президентін қабылдағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы Woosong білім беру қоры қамқоршылар кеңесінің төрағасын қабылдады
15:42, Бүгін
Мемлекет басшысы Woosong білім беру қоры қамқоршылар кеңесінің төрағасын қабылдады
Тоқаев Бейжің Тіл және мәдениет университетінің президентін қабылдады
14:30, Бүгін
Тоқаев Бейжің Тіл және мәдениет университетінің президентін қабылдады
Қасым-Жомарт Тоқаев Әзербайжанға барды
18:08, 06 қазан 2025
Қасым-Жомарт Тоқаев Әзербайжанға барды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: