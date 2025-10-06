Қасым-Жомарт Тоқаев Әзербайжанға барды
Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бүгін, 2025 жылы 6 қазанда Әзербайжанның Габала қаласына келіп жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорда баспасөз қызметінің мәліметінше, президент ертең Түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдер басшылары кеңесінің ХІІ саммитіне қатысады.
Сондай-ақ Telegram арнада оқиға орнынан түсірілген суреттер мен видео да жарияланды.
Тоқаевтың Әзербайжанға ресми сапармен баратыны туралы 2025 жылы 3 қазанда хабарланған.
