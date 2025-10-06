#Қазақстан
Саясат

Қасым-Жомарт Тоқаев Әзербайжанға барды

Қасым-Жомарт Тоқаев, Әзербайжан, жұмыс сапары, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2025 18:08 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бүгін, 2025 жылы 6 қазанда Әзербайжанның Габала қаласына келіп жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорда баспасөз қызметінің мәліметінше, президент ертең Түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдер басшылары кеңесінің ХІІ саммитіне қатысады.

Сондай-ақ Telegram арнада оқиға орнынан түсірілген суреттер мен видео да жарияланды.

Сурет: Ақорда

Қарсы алу рәсімі, Әзербайжан, Тоқаев, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2025 18:08

Сурет: Ақорда

Сурет: Ақорда

Сурет: Ақорда


Тоқаевтың Әзербайжанға ресми сапармен баратыны туралы 2025 жылы 3 қазанда хабарланған.

