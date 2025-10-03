Тоқаев Әзербайжанға барады
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Әзербайжанға сапармен барады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі 2025 жылғы 3 қазанда хабарлады.
"Қасым-Жомарт Тоқаев Президент Ильхам Әлиевтің шақыруымен 6-7 қазан күндері Түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдер басшылары кеңесінің ХІІ саммитіне қатысу үшін Әзербайжанға сапармен барады", - делінген хабарламада.
Еске салайық, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Германия президентіне құттықтау жеделхатын жолдаған еді.
Мемлекет басшысы Франк-Вальтер Штайнмайерді Германияның бірігу күніне 35 жыл толуымен құттықтады.
