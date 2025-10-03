#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
546.96
642.73
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
546.96
642.73
6.7
Қоғам

Тоқаев Әзербайжанға барады

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев, Казахстан и Азербайджан, Казахстанско-азербайджанские отношения, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.10.2025 17:01 Фото: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Әзербайжанға сапармен барады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі 2025 жылғы 3 қазанда хабарлады.

"Қасым-Жомарт Тоқаев Президент Ильхам Әлиевтің шақыруымен 6-7 қазан күндері Түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдер басшылары кеңесінің ХІІ саммитіне қатысу үшін Әзербайжанға сапармен барады", - делінген хабарламада.

Еске салайық, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Германия президентіне құттықтау жеделхатын жолдаған еді.

Мемлекет басшысы Франк-Вальтер Штайнмайерді Германияның бірігу күніне 35 жыл толуымен құттықтады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Елімізде әскери-дәрігерлік сараптама жүргізу ережесі өзгерді
16:57, Бүгін
Елімізде әскери-дәрігерлік сараптама жүргізу ережесі өзгерді
Ақ үй Қазақстанның Трамптың Газадағы қақтығысты тоқтату жайлы жоспарына қолдау білдіргенін жоғары бағалады
16:47, Бүгін
Ақ үй Қазақстанның Трамптың Газадағы қақтығысты тоқтату жайлы жоспарына қолдау білдіргенін жоғары бағалады
Апта ішінде заңнамадағы өзгерістер
16:40, Бүгін
Апта ішінде заңнамадағы өзгерістер
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: