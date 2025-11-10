Қасым-Жомарт Тоқаев жақын күндері Ресейге мемлекеттік сапармен барады
Фото: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 11-12 қарашада Ресей Федерациясына мемлекеттік сапармен барады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы бүгін, 2025 жылғы 10 қарашада Ақорда таратқан мәліметтен белгілі болды.
"Мемлекет басшысы Президент Владимир Путинмен келіссөздер жүргізеді. Сондай-ақ Орал қаласында өтетін ХХІ Қазақстан мен Ресей өңіраралық ынтымақтастық форумының пленарлық сессиясына бейнебайланыс арқылы қатысады",- делінген ақпаратта.
Сапар аясында бірқатар екіжақты маңызды құжаттарға қол қою жоспарланып отыр.
Бұған дейін мемлекет басшысының Ресей Федерациясы Үкіметі Төрағасының бірінші орынбасарын қабылдағанын жазғанбыз.
