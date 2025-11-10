#Халық заңгері
google play apple
Оқиғалар

Қасым-Жомарт Тоқаев жақын күндері Ресейге мемлекеттік сапармен барады

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Российской Федерации Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин, Путин и Токаев, Токаев и Путин, Россия и Казахстан, Казахстанско-российские отношения, РФ и РК, отношения России и Казахстана, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2025 14:15 Фото: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 11-12 қарашада Ресей Федерациясына мемлекеттік сапармен барады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2025 жылғы 10 қарашада Ақорда таратқан мәліметтен белгілі болды.

"Мемлекет басшысы Президент Владимир Путинмен келіссөздер жүргізеді. Сондай-ақ Орал қаласында өтетін ХХІ Қазақстан мен Ресей өңіраралық ынтымақтастық форумының пленарлық сессиясына бейнебайланыс арқылы қатысады",- делінген ақпаратта.

Сапар аясында бірқатар екіжақты маңызды құжаттарға қол қою жоспарланып отыр.

Бұған дейін мемлекет басшысының Ресей Федерациясы Үкіметі Төрағасының бірінші орынбасарын қабылдағанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
