#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-9°
$
514.74
599.36
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-9°
$
514.74
599.36
6.71
Оқиғалар

Тоқаев жақын күндері Түрікменстанға барады

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.12.2025 16:01 Фото: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 11-12 желтоқсан күндері Түрікменстанға барады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорда таратқан ақпараттан белгілі болғандай президент онда Түрікменстанның тұрақты бейтараптығының 30 жылдығына арналған форумға қатысу үшін барады.

"Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 11-12 желтоқсан күндері Халықаралық бейбітшілік және сенім жылына, сондай-ақ Халықаралық бейтараптық күні мен Түрікменстанның тұрақты бейтараптығының 30 жылдығына арналған форумға қатысу үшін Ашхабад қаласына барады",- делінген ақпаратта.

Бұған дейін жазғанымыздай, Тоқаев мемлекеттік органдар мен квазисектор субъектілерінде жаңа цифрлық жобаларға мораторий енгізді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстан қауіпсіз ауыз суға қол жеткізуді жақсарту жөніндегі хаттаманы ратификациялады
16:39, Бүгін
Қазақстан қауіпсіз ауыз суға қол жеткізуді жақсарту жөніндегі хаттаманы ратификациялады
Қасым-Жомарт Тоқаев жақын күндері Ресейге мемлекеттік сапармен барады
14:15, 10 қараша 2025
Қасым-Жомарт Тоқаев жақын күндері Ресейге мемлекеттік сапармен барады
Тоқаев Си Цзиньпиннің шақыруымен жақын күндері Қытай Халық Республикасына барады
09:04, 26 тамыз 2025
Тоқаев Си Цзиньпиннің шақыруымен жақын күндері Қытай Халық Республикасына барады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: