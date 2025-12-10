Тоқаев жақын күндері Түрікменстанға барады
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 11-12 желтоқсан күндері Түрікменстанға барады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорда таратқан ақпараттан белгілі болғандай президент онда Түрікменстанның тұрақты бейтараптығының 30 жылдығына арналған форумға қатысу үшін барады.
"Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 11-12 желтоқсан күндері Халықаралық бейбітшілік және сенім жылына, сондай-ақ Халықаралық бейтараптық күні мен Түрікменстанның тұрақты бейтараптығының 30 жылдығына арналған форумға қатысу үшін Ашхабад қаласына барады",- делінген ақпаратта.
