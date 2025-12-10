#Халық заңгері
Құқық

Қазақстан қауіпсіз ауыз суға қол жеткізуді жақсарту жөніндегі хаттаманы ратификациялады

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, вода, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.12.2025 16:39 Фото: primeminister.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев "1992 жылғы Шекарааралық су арналары мен халықаралық көлдерді қорғау және пайдалану жөніндегі конвенцияға Су және денсаулық проблемалары туралы хаттаманы ратификациялау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Протокол 1999 жылғы 17 маусымда Лондонда қабылданған.

Құжаттың мақсаты – су ресурстарын тұрақты басқару арқылы халықтың денсаулығы мен әл-ауқатын қамтамасыз ету, сондай-ақ сумен байланысты аурулардың таралуын алдын алу және шектеу.

Протокол көпжақты құқықтық құжат болып табылады және оның мақсаттары тұрақты даму мақсаттарымен стратегиялық тұрғыдан сәйкес келеді.

Ғаламдық деңгейде бұл – су жеткізу, санитария, гигиена және денсаулық сақтау мәселелеріне басты назар аударылған алғашқы және бірден-бір келісім.

Протокол бойынша елдердің негізгі міндеттері:

  • су жеткізу, санитария, гигиена және денсаулық сақтау салаларында нақты және өлшенетін мақсаттық көрсеткіштерді белгілеу;
  • сумен байланысты ауруларды қадағалау және олардың алдын алу жүйесін құру және жетілдіру;
  • қажетті ресурстармен қамтамасыз етілген төтенше жағдайлар бойынша әрекет жоспарларын әзірлеу;
  • су ресурстарын қорғау және пайдалану, санитария және денсаулық сақтау саласында халықаралық ынтымақтастықты дамыту.

Осылайша, Қазақстан Конвенцияның институционалдық құрылымына қосылып, қауіпсіз ауыз суды дайындау және жеткізу, сондай-ақ сарқынды суларды кәдеге жарату және қайта пайдалану саласындағы озық технологиялар мен білімдерге қол жеткізе алады, бірлескен қадағалау және ерте ескерту жүйелерін, Төтенше жағдайлар кезіндегі іс-қимыл жоспарларын әзірлеуге қатыса алады.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
