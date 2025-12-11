Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігіне жаңа функциялар қосылды
Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылғы 8 желтоқсанда Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Агенттіктің өкілеттіктері кеңейтілді. Енді оған мыналар қосылды:
Қазақстан Республикасының аумағында қызмет көрсететін байланыс операторлары немесе байланыс желілерінің иелерінен абоненттердің дербес мәліметтерін үшінші тұлғаларға бермей, статистикалық қызмет жүргізу үшін ала алады.
Сонымен қатар келесі міндеттер нақтыланды:
ресми статистикалық ақпаратты жариялау кестесіне сәйкес, статистикалық жарияланымдарды қалыптастыру және ресми статистикалық ақпаратты, халық санағының нәтижелері бойынша мәліметтерді, сонымен қатар сандық карталарда визуализацияны қамтамасыз ету.
Агенттікке қосылған жаңа функциялар:
- мемлекеттік органдарда қолдану үшін метадеректерді қалыптастырудың типтік әдістемесін әзірлеу және бекіту;
- мемлекеттік статистика органдарына жататын мемлекеттік органдар мен Қазақстан Ұлттық банкінің статистикалық қызметін типтік әдістеме талаптарына сәйкестілігін талдаудың ережелерін әзірлеу және бекіту;
- жалпы мемлекеттік және ведомствалық статистикалық бақылаулар жүргізу үшін статистикалық формаларды бекіту және оларды толтыру бойынша нұсқаулар әзірлеу және бекіту;
- абоненттердің дербес мәліметтерін үшінші тұлғаларға бермей статистикалық қызмет жүргізу үшін байланыс операторлары немесе байланыс желілерінің иелері Қазақстан Республикасының мемлекеттік статистикасы саласындағы уәкілетті органға деректерді ұсыну тәртібін әзірлеу және бекіту, бұл тәртіп Ұлттық қауіпсіздік комитетімен келісімде жүзеге асырылады.
Жаңа редакцияда келесі мәселелер нақты көрсетілді:
- жалпы мемлекеттік статистикалық бақылаулар жүргізу үшін статистикалық формаларды бекіту және оларды толтыру бойынша нұсқаулар;
- мемлекеттік органдар мен Ұлттық банк әзірлеген ведомствалық статистикалық бақылаулардың статистикалық әдістемесін келісу.
Жарлық қол қойылған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.
