#Салыстырмалы Қазақстан
Жаңалықтар мұрағаты
#Салыстырмалы Қазақстан
Қоғам

Қасым-Жомарт Тоқаев ҰҚК-ға жаңа функциялар жүктеді

Комитет национальной безопасности РК, КНБ РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.12.2025 12:27 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылғы 9 желтоқсанда Ұлттық қауіпсіздік комитеті (ҰҚК) туралы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізген жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарлыққа сәйкес, 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап ведомствоға келесі жаңа функциялар енгізіледі:

  • Мемлекеттік материалдық резерв саласындағы уәкілетті органға мемлекеттік материалдық резервтің номенклатурасы мен сақтау көлемдері бойынша ұсыныстар енгізу, сондай-ақ номенклатура өзгерген жағдайда материалдық құндылықтарды резервтен шығару;
  • Мемлекеттік материалдық резерв және мобилизациялық дайындық саласындағы уәкілетті органдармен келісіп, мобилизациялық резервтен материалдық құндылықтарды алу жөнінде шешім қабылдау;
  • Мемлекеттік материалдық резерв номенклатурасы мен сақтау көлеміне сәйкес мобилизациялық резерв материалдық құндылықтарын жеткізуге тапсырыс беру;
  • Мобилизациялық резерв материалдық құндылықтарын жаңарту тәртібімен шығару бойынша шешім қабылдау;
  • Мемлекеттік мүлікті басқару уәкілетті органының шешімімен және ресми органдар мен мемлекеттік материалдық резерв уәкілетті органы келісімі бойынша мобилизациялық резерв материалдық құндылықтарын басқа мемлекеттік органдарға тегін беру;
  • Мобилизациялық резерв материалдық құндылықтарын қозғалысқа байланысты шешім қабылдау;
  • Мобилизациялық резерв материалдық құндылықтарын сақтау және жаңарту жұмыстарын ұйымдастыру;
  • Мобилизациялық резерв материалдық құндылықтарын қалыптастыру және сақтау шығындарының көлемі мен құрылымы бойынша Үкіметке ұсыныстар енгізу.

Сонымен қатар, бір өкілеттік нақтылады:

  • Қаржылық мониторинг саласындағы уәкілетті органның сұрауы бойынша өз ақпараттық жүйелеріндегі мәліметтерді заңға сәйкес ұсыну (заңсыз жолмен алынған қаражаттарды легализациялау, терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жоятын қаруды қаржыландыруға қарсы әрекет).

Жарлық қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
