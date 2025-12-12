Қасым-Жомарт Тоқаев ҰҚК-ға жаңа функциялар жүктеді
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылғы 9 желтоқсанда Ұлттық қауіпсіздік комитеті (ҰҚК) туралы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізген жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жарлыққа сәйкес, 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап ведомствоға келесі жаңа функциялар енгізіледі:
- Мемлекеттік материалдық резерв саласындағы уәкілетті органға мемлекеттік материалдық резервтің номенклатурасы мен сақтау көлемдері бойынша ұсыныстар енгізу, сондай-ақ номенклатура өзгерген жағдайда материалдық құндылықтарды резервтен шығару;
- Мемлекеттік материалдық резерв және мобилизациялық дайындық саласындағы уәкілетті органдармен келісіп, мобилизациялық резервтен материалдық құндылықтарды алу жөнінде шешім қабылдау;
- Мемлекеттік материалдық резерв номенклатурасы мен сақтау көлеміне сәйкес мобилизациялық резерв материалдық құндылықтарын жеткізуге тапсырыс беру;
- Мобилизациялық резерв материалдық құндылықтарын жаңарту тәртібімен шығару бойынша шешім қабылдау;
- Мемлекеттік мүлікті басқару уәкілетті органының шешімімен және ресми органдар мен мемлекеттік материалдық резерв уәкілетті органы келісімі бойынша мобилизациялық резерв материалдық құндылықтарын басқа мемлекеттік органдарға тегін беру;
- Мобилизациялық резерв материалдық құндылықтарын қозғалысқа байланысты шешім қабылдау;
- Мобилизациялық резерв материалдық құндылықтарын сақтау және жаңарту жұмыстарын ұйымдастыру;
- Мобилизациялық резерв материалдық құндылықтарын қалыптастыру және сақтау шығындарының көлемі мен құрылымы бойынша Үкіметке ұсыныстар енгізу.
Сонымен қатар, бір өкілеттік нақтылады:
- Қаржылық мониторинг саласындағы уәкілетті органның сұрауы бойынша өз ақпараттық жүйелеріндегі мәліметтерді заңға сәйкес ұсыну (заңсыз жолмен алынған қаражаттарды легализациялау, терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жоятын қаруды қаржыландыруға қарсы әрекет).
Жарлық қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript