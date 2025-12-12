Ұлттық экономика министрлігі функцияларын кеңейтті
Үкіметтің 2025 жылғы 8 желтоқсандағы қаулысымен ҚР Ұлттық экономика министрлігі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атап айтқанда, ережеге министрліктің жаңа функциялары қосылды:
- білім алушыға тұруға және ақша сомасын төлеуге жұмсалған нақты шығыстардың шекті нормаларын белгілеу;
- пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салықтың, экспортқа рента салығының, мемлекет атынан алушыға өнімді бөлу жөніндегі роялти мен ҚР үлесінің белгіленген ставкаларына қолданылатын теңестіру коэффициентін айқындау немесе көмірсутектер саласындағы уәкілетті органмен бірлесіп өз өндірістік мұқтаждарына пайдалану қағидаларын әзірлеу және бекіту;
- салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның және халықты әлеуметтік қорғау саласындағы орталық атқарушы органның келісімі бойынша ҚР заңнамасына сәйкес әлеуметтік қорғауға құқығы бар жеке тұлғалардың жекелеген санаттарының тізбесін әзірлеу және бекіту;
- ұсынылатын инвестициялық преференциялардың тиімділігін бағалау қағидаларын әзірлеу және бекіту;
- Қазақстан Республикасының темір жол көлігі туралы заңнамасына сәйкес төленген уақытша теңгерімдеу ақысы бойынша шығыстар шегерімінің шекті мөлшерін әзірлеу және бекіту;
- салық түсімдерін және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның келісімі бойынша республика аумағына қайта өңдеуге арналған импортталатын тауарлардың, сондай-ақ осындай тауарларды импорттайтын салық төлеушілердің тізбесін әзірлеу және бекіту;
- қосалқы жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді қоса алғанда, өз өндірісінің ауыл шаруашылығы өнімін өндіру және қайта өңдеу мақсатында ауыл шаруашылығы кооперативтері өз мүшелеріне орындайтын жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесін, сондай-ақ ауыл шаруашылығы кооперативтері өз өндірісінің ауыл шаруашылығы өнімін өндіру және қайта өңдеу мақсатында өз мүшелеріне өткізетін тауарларды келісу;
- арнайы экономикалық аймақтарды құру мақсаттарына жауап беретін қызметті жүзеге асыру кезінде толық тұтынылатын, арнайы экономикалық аймақтың аумағына өткізілетін тауарлардың тізбесін келісу;
- республика аумағында жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт, шарттарына сәйкес импортталатын тауарлар қосылған құн салығынан босатылатын өнімді бөлу туралы келісім (келісімшарт) шеңберінде өз өндірісінің тауарларын өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын салық төлеушілердің тізбесін келісу;
- ҚР аумағынан Еуразиялық экономикалық одаққа мүше басқа мемлекеттердің аумағына жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт шеңберінде жер қойнауын пайдаланушы өндірген және өткізген тұрақсыз конденсатты өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын салық төлеушілердің тізбесін келісу, өндірілген тұрақсыз конденсатты өткізу жөніндегі айналымға нөлдік ставка бойынша қосылған құн салығы салынады;
- газ саласындағы ынтымақтастық туралы үкіметаралық келісім шеңберінде, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше басқа мемлекеттің аумағында осы салық төлеушілер бұрын ҚР аумағынан әкеткен және Еуразиялық экономикалық одаққа мүше осындай басқа мемлекеттің аумағында қайта өңделген алыс – беріс шикізаттан қайта өңдеу өнімдерінің қызметін жүзеге асыратын салық төлеушілердің тізбесін келісу;
- өткізілуі қосылған құн салығынан босатылатын көлік құралдарының немесе ауыл шаруашылығы техникасының, сондай-ақ олардың компоненттерінің тізбесін келісу;
- ауыл шаруашылығы өнімін, аквамәдениет (балық шаруашылығы) өнімін өндіруші заңды тұлғалар, ауыл шаруашылығы кооперативтері, сондай-ақ шаруа немесе фермер қожалығының басшысы немесе мүшелері өз өндірісінде пайдаланылатын ауыл шаруашылығы өнімі бойынша көлік құралдарына салық төлеушілер болып табылмайтын мамандандырылған ауыл шаруашылығы техникасының тізбесін келісу;
- ауыл шаруашылығы техникасын өндіруде пайдаланылатын қосалқы бөлшектердің тізбесін келісу;
- қайта өңдеу өнімдерін әкелу (әкету), сондай-ақ салық төлеуші алыс-беріс шикізатын қайта өңдеуге әкелуді (әкетуді) жүзеге асырған жағдайда оны орындау туралы міндеттемелерді ұсыну қағидаларын, мерзімдерін және нысанын келісу;
- осындай бағдарламаға қатысушы болып табылатын жеке тұлғаға тұрғын үйді ұзақ мерзімді жалға беру шарттары бойынша тұрғын үй құрылысының мемлекеттік немесе үкіметтік бағдарламаларын іске асыру шеңберінде берілген салық салу объектілері бойынша ставкалар бойынша салықтарды есептейтін заңды тұлғалардың тізбесін келісу;
- "өнеркәсіптік саясат туралы"Заңмен реттелмейтін өзге де қызмет түрлері бойынша қарсы міндеттемелерді белгілеу қағидалары мен мерзімдерін әзірлеу және бекіту;
- инвестициялар туралы келісімдер шеңберінде салықтар бойынша инвестициялық преференциялар мерзімін қолдану қағидаларын келісу;
- арнайы инвестициялық келісімшартты жасасу және бұзу қағидаларын, мерзімдері мен шарттарын келісу;
- ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы қызметтің басым түрлерінің тізбесін және өз өндірісінің өлшемшарттарын келісу (2029 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады);
- ҚР аумағындағы екінші деңгейдегі банктердегі арнайы депозиттік шотқа аударылған қалдықтарды көму полигондарының тарату қорына аударымдар сомасын және олардың мөлшерін шегеруге жатқызу қағидаларын келісу.
Қаулы 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
