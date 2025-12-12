#Халық заңгері
Құқық

Қазақстанда аяқ киімді таңбалау ережелері өзгерді

Қазақстанда аяқ киімді таңбалау ережелері өзгерді, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.12.2025 15:28
Өнеркәсіп және құрылыс министрінің міндетін атқарушы 2025 жылғы 4 желтоқсандағы бұйрықпен аяқ киім тауарларын таңбалау және қадағалау ережелерін өзгертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Түзетулермен МПТ АЖ-да аяқ киім тауарларын тіркеу үшін мәліметтер тізбесі кеңейтіледі.

Оған Кеден одағының техникалық регламентінің "жеңіл өнеркәсіп өнімінің қауіпсіздігі туралы" 017/2011 КО ТР талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттың нөмірі мен күні және Кеден одағының техникалық регламентінің "балалар мен жасөспірімдерге арналған өнімнің қауіпсіздігі туралы" 007/2011 КО ТР талаптарына сәйкес балалар мен жасөспірімдерге арналған өнімге қатысты (сәйкестік сертификаты немесе сәйкестік туралы декларация).

Оған кіреді:

  • Өтініш берушінің ЖСН немесе БСН;
  • өнім коды (GTIN);
  • тауарды өндіруші туралы мәліметтер;
  • ЕАЭО СЭҚ ТН коды;
  • аяқ киімнің түрі;
  • тауардың сауда атауы.

Өз кезегінде анықталған сәйкессіздіктер туралы электрондық хабарламада мынадай мәліметтер болады:

  • Жіберушінің ЖСН немесе БСН;
  • Алушының ЖСН немесе БСН;
  • қабылданған/қабылданбаған аяқ киім тауарларын сәйкестендіру кодтарының тізімі;
  • мәліметтері жоқ немесе қабылдау/беру актісінде дұрыс көрсетілмеген аяқ киім тауарларын сәйкестендіру кодтарының тізімі (бар болса);
  • бағасы мен құны бойынша мәліметтер қабылдау (беру) актісінде дұрыс емес аяқ киім тауарларын сәйкестендіру кодтарының тізімі (жаңа. – Шамамен. ред.);
  • қабылдау/беру актісінің деректемелері.

Фискалдық деректер операторы нақты уақыт режимінде келесі мәліметтерді қамтитын әрбір сатылған тауар бірлігі бойынша МПТ АЖ-ға мәліметтерді беруді жүзеге асыратыны нақтыланды:

  • Сатушының ЖСН немесе БСН;
  • бақылау-касса машинасының тіркеу нөмірі;
  • фискалдық құжаттың деректемелері (чектің нөмірі мен күні);
  • сату күні мен бағасы;
  • тауарға салынған сәйкестендіру құралында қамтылған тауарды сәйкестендіру коды.

Сонымен қатар, түзетулермен МПТ АЖ-да ақпаратқа қол жетімді адамдар тобы анықталды.

МПТ АЖ-да қамтылған тауарларды таңбалау және қадағалау процесінде қалыптастырылған ақпарат қолжетімділігі шектеулі ақпарат болып табылады және тек келесі тұлғаларға беріледі:

  • тауар айналымына осы қатысушы жасаған тауармен жасалатын мәмілелер туралы ақпарат бөлігінде тауар айналымына қатысушыға;
  • меншік иесі болып табылатын таңбаланған тауарлар туралы статистикалық және талдамалық ақпарат бөлігінде тауарлар айналымына қатысушыға;
  • мемлекеттік органдарға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы мемлекеттік органдарға жүктелген міндеттерді орындау және функцияларды жүзеге асыру үшін қажетті тауарлар айналымына қатысушылар туралы, тауарлар және олардың айналымы туралы ақпарат бөлігінде;
  • тұтынушыларға МПТ АЖ құрамындағы тауарлардың сипаттамалары мен мәліметтері туралы ақпарат бөлігінде.

Импорттаушылар еркін нысанда қағаз немесе электронды түрде ҚР ЖПҚ Өнеркәсіп комитетіне өздерінің қойма үй-жайларын қосу үшін өтініш береді.

Бұйрық 2025 жылғы 22 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізіледі.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
