Қазақстанда аяқ киімді таңбалау ережелері өзгерді
Түзетулермен МПТ АЖ-да аяқ киім тауарларын тіркеу үшін мәліметтер тізбесі кеңейтіледі.
Оған Кеден одағының техникалық регламентінің "жеңіл өнеркәсіп өнімінің қауіпсіздігі туралы" 017/2011 КО ТР талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттың нөмірі мен күні және Кеден одағының техникалық регламентінің "балалар мен жасөспірімдерге арналған өнімнің қауіпсіздігі туралы" 007/2011 КО ТР талаптарына сәйкес балалар мен жасөспірімдерге арналған өнімге қатысты (сәйкестік сертификаты немесе сәйкестік туралы декларация).
Оған кіреді:
- Өтініш берушінің ЖСН немесе БСН;
- өнім коды (GTIN);
- тауарды өндіруші туралы мәліметтер;
- ЕАЭО СЭҚ ТН коды;
- аяқ киімнің түрі;
- тауардың сауда атауы.
Өз кезегінде анықталған сәйкессіздіктер туралы электрондық хабарламада мынадай мәліметтер болады:
- Жіберушінің ЖСН немесе БСН;
- Алушының ЖСН немесе БСН;
- қабылданған/қабылданбаған аяқ киім тауарларын сәйкестендіру кодтарының тізімі;
- мәліметтері жоқ немесе қабылдау/беру актісінде дұрыс көрсетілмеген аяқ киім тауарларын сәйкестендіру кодтарының тізімі (бар болса);
- бағасы мен құны бойынша мәліметтер қабылдау (беру) актісінде дұрыс емес аяқ киім тауарларын сәйкестендіру кодтарының тізімі (жаңа. – Шамамен. ред.);
- қабылдау/беру актісінің деректемелері.
Фискалдық деректер операторы нақты уақыт режимінде келесі мәліметтерді қамтитын әрбір сатылған тауар бірлігі бойынша МПТ АЖ-ға мәліметтерді беруді жүзеге асыратыны нақтыланды:
- Сатушының ЖСН немесе БСН;
- бақылау-касса машинасының тіркеу нөмірі;
- фискалдық құжаттың деректемелері (чектің нөмірі мен күні);
- сату күні мен бағасы;
- тауарға салынған сәйкестендіру құралында қамтылған тауарды сәйкестендіру коды.
Сонымен қатар, түзетулермен МПТ АЖ-да ақпаратқа қол жетімді адамдар тобы анықталды.
МПТ АЖ-да қамтылған тауарларды таңбалау және қадағалау процесінде қалыптастырылған ақпарат қолжетімділігі шектеулі ақпарат болып табылады және тек келесі тұлғаларға беріледі:
- тауар айналымына осы қатысушы жасаған тауармен жасалатын мәмілелер туралы ақпарат бөлігінде тауар айналымына қатысушыға;
- меншік иесі болып табылатын таңбаланған тауарлар туралы статистикалық және талдамалық ақпарат бөлігінде тауарлар айналымына қатысушыға;
- мемлекеттік органдарға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы мемлекеттік органдарға жүктелген міндеттерді орындау және функцияларды жүзеге асыру үшін қажетті тауарлар айналымына қатысушылар туралы, тауарлар және олардың айналымы туралы ақпарат бөлігінде;
- тұтынушыларға МПТ АЖ құрамындағы тауарлардың сипаттамалары мен мәліметтері туралы ақпарат бөлігінде.
Импорттаушылар еркін нысанда қағаз немесе электронды түрде ҚР ЖПҚ Өнеркәсіп комитетіне өздерінің қойма үй-жайларын қосу үшін өтініш береді.
Бұйрық 2025 жылғы 22 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізіледі.