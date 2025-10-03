#Қазақстан
Саясат

Қасым-Жомарт Тоқаев Германия президентіне құттықтау жеделхатын жолдады

Тоқаев Халықаралық электрбайланыс одағының бас хатшысын қабылдады, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.10.2025 14:11 Сурет: akorda.kz
Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев бүгін, 2025 жылғы 3 қазанда, Федеративтік Республикасының президентіне құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Акорда дерегінше, мемлекет басшысы Франк-Вальтер Штайнмайерді Германияның бірігу күніне 35 жыл толуына орай құттықтады.

Президент бүгінде Германия әлемдік аренада беделді әрі ықпалды мемлекет саналатынын атап өтті.

Қасым-Жомарт Тоқаев екіжақты ынтымақтастықтың даму қарқынын жоғары бағалап, Қазақстан мен Германия арасындағы стратегиялық серіктестіктің одан әрі нығая беретініне сенім білдірді.

