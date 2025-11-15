#Халық заңгері
Қоғам

Тоқаев Палестина президентіне құттықтау жеделхатын жолдады

Тоқаев Палестина президентіне құттықтау жеделхатын жолдады, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.11.2025 09:08 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Палестина президентіне құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қасым-Жомарт Тоқаев Махмұд Аббас пен оның отандастарын Палестина мемлекетінің төл мерекесі – Тәуелсіздік күнімен құттықтады.

Президент жеделхатында Қазақстан Палестинаны араб әлеміндегі маңызды серіктестерінің бірі ретінде қарастыратынын әрі аталған елді нығайтуға және жарқын болашаққа негіз болатын халықаралық бастамаларға әрдайым қолдау көрсететінін жазған.

Қасым-Жомарт Тоқаев Махмұд Аббастың жауапты қызметіне толағай табыс, ал Палестина халқына бақ-береке тіледі.


Айдос Қали
