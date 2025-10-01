#Қазақстан
Қасым-Жомарт Тоқаев Кипр президентіне жеделхат жолдады

Құттықтау, жеделхат, Қасым-Жомарт Тоқаев, Кипр президенті, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.10.2025 17:11 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылы 1 қазанда Кипр президенті Никос Христодулидисқа құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қасым-Жомарт Тоқаев Никос Христодулидисты Кипр Республикасының Тәуелсіздік күнімен құттықтап, оның отандастарына бақ-береке тіледі, делінген Ақорда хабарламасында.

Қазақстан президенті Астана мен Никосия арасындағы ынтымақтастықтың аясы жылдан жылға кеңейіп келе жатқанына тоқталды. Сонымен қатар екі елдің өзара түсіністікке негізделген достық қарым-қатынасы одан әрі нығая беретініне сенім білдірді.

Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Бола Ахмед Тинубуды Нигерия Федеративтік Республикасы Тәуелсіздігінің 65 жылдық мерейтойымен құттықтаған болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
