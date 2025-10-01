Мемлекет басшысы Нигерия Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
Қасым-Жомарт Тоқаев Нигерия президенті Бола Ахмед Тинубуға жеделхат жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы бүгін, 2025 жылғы 1 қазанда Ақорда мәлімдеді.
"Қасым-Жомарт Тоқаев Бола Ахмед Тинубуды Нигерия Федеративтік Республикасы Тәуелсіздігінің 65 жылдық мерейтойымен құттықтады". Ақорда
Таратылған мәліметке сүйенсек, Президент жеделхатында Қазақстан мен Нигерия арасындағы қарым-қатынастың достық сипатқа ие екенін атап өтіп, қос халықтың игілігі жолында ынтымақтастықты одан әрі дамытуға әзірлігін растаған.
