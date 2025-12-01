#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
513.45
596.99
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
513.45
596.99
6.59
Оқиғалар

Мемлекет басшысы Румыния президентіне құттықтау жеделхатын жолдады

Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Румыния басшысы Никушор Данды елдің ұлттық мерекесі – Бірігу күнімен құттықтап, ресми жеделхат жолдады, деп хабарлайды Ақорда., сурет - Zakon.kz жаңалық 01.12.2025 15:17 Сурет: akorda.kz
Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Румыния басшысы Никушор Данды елдің ұлттық мерекесі – Бірігу күнімен құттықтап, ресми жеделхат жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жеделхатта Мемлекет басшысы екі ел арасындағы саяси диалогтың тұрақты дамып келе жатқанын атап өтті. Сонымен бірге Қазақстан мен Румынияның экономикалық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастығының кеңейіп отырғанына назар аударылды.

Қасым-Жомарт Тоқаев өзара ықпалдастық алдағы уақытта да халықтардың игілігі үшін тереңдей түсетініне сенім білдірді.

Президент Никушор Данға жауапты қызметінде табыс, ал румын халқына береке-бірлік пен өсіп-өркендеу тіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Тоқаев Шри-Ланка президентіне көңіл айту жеделхатын жолдады
19:01, Бүгін
Тоқаев Шри-Ланка президентіне көңіл айту жеделхатын жолдады
Тоқаев Румыния президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
17:01, 30 қараша 2023
Тоқаев Румыния президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
Мемлекет басшысы Нигерия Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
16:54, 01 қазан 2025
Мемлекет басшысы Нигерия Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: