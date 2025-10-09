Қасым-Жомарт Тоқаев Душанбе қаласына жұмыс сапарымен барды
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Тәжікстан астанасы Душанбе қаласына жұмыс сапарымен барды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақпаратты 2025 жылдың 9 қазанында Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Мемлекет басшысын халықаралық әуежайда Тәжікстанның Премьер-министрі Кохир Расулзода қарсы алды.
Бүгін Қасым-Жомарт Тоқаев Тәжікстан Президенті Эмомали Рахмонмен кездесу өткізіп, "Орталық Азия – Ресей" саммитіне қатысады.
Ертең Қазақстан Президенті ТМД мемлекеттері басшылары кеңесінің отырысына қатысуы жоспарланған.
