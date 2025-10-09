#Қазақстан
Оқиғалар

Қасым-Жомарт Тоқаев Душанбе қаласына жұмыс сапарымен барды

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Тәжікстан астанасы Душанбе қаласына жұмыс сапарымен барды., сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2025 14:52 Сурет: akorda.kz
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Тәжікстан астанасы Душанбе қаласына жұмыс сапарымен барды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақпаратты 2025 жылдың 9 қазанында Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Мемлекет басшысын халықаралық әуежайда Тәжікстанның Премьер-министрі Кохир Расулзода қарсы алды.

Сурет: akorda.kz

Бүгін Қасым-Жомарт Тоқаев Тәжікстан Президенті Эмомали Рахмонмен кездесу өткізіп, "Орталық Азия – Ресей" саммитіне қатысады.

Ертең Қазақстан Президенті ТМД мемлекеттері басшылары кеңесінің отырысына қатысуы жоспарланған.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
