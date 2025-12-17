Қасым-Жомарт Тоқаев Жапонияға ресми сапармен барды
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылы 17 желтоқсанда Жапонияға ресми сапармен барды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорданың хабарлауынша, Қазақстан президентін Токио қаласының Ханэда халықаралық әуежайында Жапонияның мемлекеттік сыртқы істер министрі Аяно Кунимицу қарсы алды.
"Мемлекет басшысы ертең Жапония императоры Нарухитомен және Премьер-министр Санаэ Такаичимен келіссөздер жүргізеді", делінген хабарламада.
