Саясат

Қасым-Жомарт Тоқаев Жапонияға ресми сапармен барды

Қасым-Жомарт Тоқаев, ресми сапар, Токио, Жапония, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.12.2025 20:54 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылы 17 желтоқсанда Жапонияға ресми сапармен барды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың хабарлауынша, Қазақстан президентін Токио қаласының Ханэда халықаралық әуежайында Жапонияның мемлекеттік сыртқы істер министрі Аяно Кунимицу қарсы алды.

Сурет: Ақорда

"Мемлекет басшысы ертең Жапония императоры Нарухитомен және Премьер-министр Санаэ Такаичимен келіссөздер жүргізеді", делінген хабарламада.

Қазақстан-Жапония, ресми сапар, Токио, Қасым-Жомарт Тоқаев, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.12.2025 20:54

Сурет: Ақорда

Бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздің энергетика саласын дамытуға елеулі үлес қосқан бір топ азаматты мемлекеттік наградамен марапаттаған болатын.

